ТЪЖНА ВЕСТ! Почина първият двукратен олимпийски шампион по борба Боян Радев

Почина първият двукратен олимпийски шампион по борба Боян Радев. Тъжната вест съобщи журналистът Иво Димитров.

Боян Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. Също така МОК му връчва „Трофей на президента“. Международната федерация по борба го отличи със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб „Левски“ го е обявил за спортист №1 на ХХ век. Носител е на орден „Стара планина“ I степен.

Той дълги години беше български състезател по класическа борба в категория до 97 кг. Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес квартал на Перник).

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея има наречена на неговото име зала – „Дарение Боян Радев“. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната - икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!, написа във Фейсбук Иво Димитров.

