123 години от Илинденско-Преображенското въстание

Въстанието остава най-яркия символ на непримиримостта с несправедливостите на Берлинския конгрес и израз на волята за национално обединение.

На 2 август (нов стил) 1903 г. България свежда глава пред подвига на героите от Илинденско-Преображенската епопея. Въстанието остава най-яркия символ на непримиримостта с несправедливостите на Берлинския конгрес и израз на волята за национално обединение.

Решението за повсеместно въстание е взето на Солунския конгрес на ВМОРО през януари 1903 г., а Смилевският конгрес определя началото на бойните действия в Битолския революционен окръг на Илинден. Първите сражения започват в Смилево, родното място на Даме Груев, след нападение на около 200 четници срещу османския гарнизон. Скоро въстанието се разпространява в Костурско, Охридско, Кичевско, Леринско и други райони.

Сред най-значимите моменти е формирането на Крушевската република, която просъществува едва десетина дни. В управлението участват представители на различните общности в града – българи, власи и гъркомани. Отбраната на Крушево се превръща в символ на саможертвата, след като около 1200 въстаници се изправят срещу многократно превъзхождащи ги османски сили. При „Мечкин камен“ загиват Питу Гули и неговите четници, а името на войводата е обезсмъртено в песните на македонските българи.

На 18 август (нов стил) започва и Преображенското въстание в Одринска Тракия. Под ръководството на Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов въстаниците освобождават Василико (днешно Царево) и Ахтопол и водят тежки сражения със силите на Османската империя.

В Пиринска Македония, където въстанието избухва на Кръстовден, четите на Яне Сандански и Радон Тодев оказват ожесточена съпротива. Безсмъртен е подвигът на Тодевата чета, която задържа многократно превъзхождащ го османски аскер, докато бежанците от опожарените разложки села се изтеглят към Княжество България. Преди боя Радон Тодев и цялата му чета са опети живи в църквата „Св. Троица“ в Банско, сражават се епично и умират геройски до последния човек.

След близо два месеца бойни действия османската армия успява да потуши въстанието. Последвалите репресии са тежки – загиват около 1000 въстаници, стотици села са опожарени, хиляди цивилни са убити, а десетки хиляди жители на Македония и Одринско търсят спасение в Княжество България.

Въпреки военния си неуспех, Илинденско-Преображенската епопея привлича международно внимание към съдбата на християнското население в Османската империя и остава символ на стремежа към свобода. Повече от век по-късно Илинден продължава да заема важно място в историческата памет чрез народните песни, литературата и спомена за хората, отдали живота си в името на националния идеал.

Поклон пред подвига ви! | БГНЕС