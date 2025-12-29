ТЪЖНА ВЕСТ! Отиде си Гюрсел Алиев, доайенът на ДПС в Пловдив

Почина Гюрсел Алиев - доайенът на ДПС-Ново начало и „наш морален компас“, както го наричаха в партията. Алиев е сред основателите на ДПС в Пловдив и през годините думата му се чуваше.

Днес Пловдив е по-тих. Отиде си човек, който не просто живя в този град, а го мислеше, усещаше и обичаше. Философ по дух, по дела и по начин на живот. Човек, който не говореше празно, а оставяше следи - в разговорите, в идеите, в хората. Той обичаше живота такъв, какъвто е - сложен, понякога жесток, но винаги смислен. Обичаше народа си, без да го идеализира, написа общинският съветник от ДПС и лидер на партията в Пловдив Али Байрям.

Гюрсел говореше истината, дори когато беше неудобна. Затова беше уважаван. Затова беше слушан. Затова беше легенда за Пловдив. Всички го познаваха, а още повече - всички го помнеха с ума му, с думите му, с присъствието му. Той беше от онези редки хора, които не търсят внимание, но го получават, защото го заслужават. Остави след себе си книга - не просто текст, а отпечатък от мисленето му, но остави и нещо по-голямо: дирите си в този град - в улиците, в кафенетата, в дългите разговори, в поколенията, които е докоснал. Пловдив няма да го забрави, защото легендите не си отиват - те просто спират да говорят, но продължават да присъстват, прощава се с него Али Байрям.

„Г-н Алиев е един от създателите и духовните стълбове на ДПС-Ново начало. Неговата роля в изграждането на движението е безспорна и безценна. Гордеем се, че такъв човек стои редом до нас и споделя визията за едно ново, достойно бъдеще за Пловдив и България. Той е личност с висока морална стойност, политическа отговорност и дългогодишна вярност към идеята за промяна“, коментират от движението.

Гюрчо, както го наричаха приятелите му, през годините се наложи като лидер на мнение в общността. Занимаваше се с търговия, хотелиерство, беше страстен фен на ретроавтомобилите. През последните години се беше отдал на мемоари и философски размисли за живота.

