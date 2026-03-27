ТЪРКУЛНАЛО СЕ ГЪРНЕТО! Бареков и Емил Дечев замръкват и осъмват заедно пред шишето? Сближили ги любовта към твърдия алкохол и провалените им бракове

Мека казано странно другарство набира сили в медийната и политическа общност. Бившият съдия и настоящ вътрешен министър Емил Дечев си намерил душеприказчик е сътрапезник в лицето на проваления политик и журналист Николай Бареков. В това се кълнат репортери и кандидат-депутати от десния сектор, чието изумление плавно започнало да прелива в истинско отвращение.

Повод за всеобщата погнуса е, че Дудука в очите им е една от най-презрените фигури на обществения хоризонт. Те не без основание го наричат политическа бръмчалка, г*зоблизец, хрантутник, корумпе, слуга на олигарси, авер на мутри, продажник, пощенска кутия за мръсни поръчки и наркоман, визирайки безбройните му падения през годините.

Ако някой питае силна и органична ненавист към Барека, то това са именно хората от демократичната общност, които редовно са били оклеветяване от него срещу дребни суми, давани му от провинциални апаши. Преди повече от 10 години журналистът Атанас Чобанов го нарече “шкембето на българската журналистика”, визирайки как той тресе телеса на Ривиерата в компанията на оперативно интересно лице, което му беше платило масрафа за ваканция.

Ето защо десните политици и журналисти не пестят упреци към Дечев, че петни тогата и министерския стол, разпивайки с подобен индивид. Ако вярваме на скандализираните ни източници, поводът двамата да се сближат били множеството налудничави версии, които Бареков диплеше по темата “Петрохан”.

Бръщолевенията му за агенти на службите, за Алексей Петров, за екзекуция, планирана от баретите и прочие небивалици обаче много се харесали на МВР-шефа. Дечев всячески търсел схеми и версии да замете следите на най-грандиозния педофилски и п€дерастки скандал в новата ни история и налудните писания на Дудука му се сторили истинска оперативна находка.

Според версия, на която все още не можем да повяваме напълно, пръв вътрешният министър протегнал ръка към Бареков и му бил телефонирал в малките часове на денонощието с покана да се срещнат на следващия ден. Излишно е да казваме, че някогашния съдия бил на градус, когато взел решение да проведе беседата. Поне така твърдят колегите му.

Дудука това и чакал. Прегладнял и жаден за медийна реабилитация, той изприпкал на “6-ти септември” още на другия ден. Служителите във ведомството останали като гръмнати, виждайки в каква развалина се е превърнал бившият тв-водещ. Мърляв, раздърпан и пелтечещ, той на висок глас оповестил във фоайето, че е там по лична покана на министъра.

Какво са си хортували двамата при закрити врата историята мълчи, но от тогава Емил Дечев бил разпоредил на пресцентъра да следят издълбоко сайтчето на Барека и да му прилагат статии от там ежедневно в прегледа на печата.

Дружбата им обаче не се ограничила до формалната визита в МВР. Служители под пагон се заклеха, че двамата започнали да си гостуват по къщите, което било върха на непрофесионализма от страна на властника.

Друга обща тема, освен налудните фиксации, била свързана с личните провали на двамата фенове на чашката. Както стана ясно, министърът е не просто разделен с майката на детето си, но е въвлякъл родната си дъщеричка в мръсна родителска война. За изневерите и сексуалната разпуснатост на някогашния журналист и половинката му Мария Календерска пък се носят легенди. Зависимостта им към алкохол допълнително ги сближавала, за срам на цялата гилдия.

Дали Бареков му дава акъл за бъдещи полицейски акции или конспиративните му бълнувания са се трансформирали в разследвания, със сигурност ще разберем съвсем скоро. Верен на голямата си уста, самият Дудук започна да се изпуска по време на участия в подкасти, че силовите структури му давали ценна информация, а той им имал огромно доверие.

“Толкова надежди възлагахме на Дечев, а той ще завлече цялата демократична общност в канала, общувайки с такава компрометирано лице, което не слиза от черешата. Вече берем първите плодове - фарсът с измисления арест на Пепи Еврото в Сърбия тръгна именно от наркоманското бълнуване на Бареков. А министърът му се върза на акъла и пусна официално запитване, колкото да се изложи мощно. Този човек ще занули не само служебния кабинет, но и цялата демократична общност. Какво доживяхме - да станем жертва на един Дудук”, тюхкали се жълтопаветните либерали, недоумявайки къде е акълът на силовия министър.

