СПРАВЕДЛИВОСТ! Бургаският съд отряза мераците на бившия полицай Димитър Николов да се върне в МВР Неофициалният бодигард на Любомир Парашкевов и Георги Бодуров, който ги е охранявал незаконно, скоро няма да припари в системата, коментираха магистрати https://crimes.bg/vodeshha-tema/spravedlivost-burgaskiyat-sad-otryaza-meracite-na-bivshiya-policay-dimitar-nikolov-da-se-varne-v-mvr-3/185725 Crimes.bg

Бургаският полицай Димитър Николов, който преди една година бе превърнат от ППДБ в знаме на борбата им срещу МВР, е бил справедливо уволнен от местната полиция, а нарушението на служебната дисциплина, извършено от него, е сериозно и оправдава налагането на най-строгото дисциплинарно наказание. Това постанови Административният съд в Бургас. Магистратите отхвърлиха жалбата на доскорошния служител на реда, който жалеше „дисциплинарно уволнение“ от служба в Министерство на вътрешните работи (МВР), пише сайтът “Флагман”.

Случаят придоби и национална популярност, а Димитър Николов с униформа излезе преди година пред медиите, за да дава пространни интервюта, сякаш е политик или инфлуенсър, а не служител на реда, който спазва строго йерархична структура. В допълнение интервютата бяха дадени пред сградата на Областната дирекция на МВР на бул. "Христо Ботев" 46 в Бургас.

Николов е обвинен, че е нарушил вътрешните правила на МВР, като не е спазил установените стандарти за поведение на служителите в системата. Според дисциплинарното разследване, действията му били в разрез с изискванията за професионализъм и етично поведение, които се очакват от служителите на реда. Доказателствата срещу него включват видеозаписи, както и показания на свидетели, пише между кориците на делото.

Припомняме, че няколко дни след медийните му дефилета на местна почва, на 13 и 14 февруари 2025 г., кулоарите на Народното събрание станаха декор на поредното зле скалъпено театро, изнесено от Ивайло Мирчев и Бойко Рашков. Двамата доведоха вече бившия младши инспектор Николов за да атакуват доскорошния вътрешен министър Даниел Митов и шефа на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов. Сюжетът, макар чисто криминален, бе раздут до размерите на сапунен балон.

Основната теза на ППДБ беше, че дисциплинарно отстраненото от служба ченге е било принудено да арестува местния криминоген Антон Иванов под натиск “отгоре” (визирайки ръководни кадри в тамошната полиция), по възложение на местен бизнесмен. В последствие от парламентарната трибуна прозвуча името на бургаския предприемач Николай Филипов, който за пореден път отказа да коментира тази сага пред наш репортер.

Николов и политическите му покровители обаче тогава пропуснаха да признаят, че въпросният престъпник, мутра и бивш борец (който през януари т.г. бе арестуван за пореден път), е бил хванат от униформените с пистолет със заглушител, огромно количество наркотици в колата и три вида дрога в кръвта. По ирония на съдбата, гангстерът бе тикнат зад решетките по обвинение в домашно насилие, а за другите си, далеч по-сериозни провинения, бургаските съдии му дадоха твърде меки мерки като парична гаранция от 2 хил.лв. и домашен арест.

Далеч по-любопитни за публиката обаче бяха мотивите, накарали ексченгето Димитър Николов да дава пространни изявления пред журналисти. Интересна и меко казано скандална версия бе развита от тамошния сайт “Днес България”, който на 11 февруари 2025 г. публикува интервю с анонимно лице, ползващо псевдонима “Иван” и представящо се за тънък познавач на бургаския ъндърграунд. Въпреки, че часове по-късно аудиофайлът бе свален, редакцията ни го запази предвид високия обществен интерес по темата. От тогава сме цитирали извадки от него многократно, отразявайки подвизите на бореца Антон Иванов.

Не по-малко вълнуващи обаче са признанията, касаещи бившия полицай, който е герой на днешната ни тема в развитие.

Според същия “Иван”, Димитър Николов, превърнат от ППДБ в медийна звезда и знаме, по онова време е работил нелегално и от години, докато е носил униформа в състава на ОДМВР-Бургас, като лична охрана при бизнесмен на име Георги Бодуров. Същият беше посочен в наш материал от 31 юли 2025 г. във връзка с полицейска акция на бургаския бул. “Демокрация”, най-вероятно по повод обвинения в присвояване на огромни количества зърно за над 2,3 млн.лв.

Димитър Николов е бил засичан от съгражданите си многократно да шофира автомобилите на Бодуров и да му отваря вратата. Противоуставните и откровено незаконни прояви на уволненото ченге са били документирани и от общинските камери в Бургас, в т.ч и от камери, разположени на бул. “Демокрация”, доказващи къде най-често е ходил с неформалния си шеф. За тези си услуги на личен гавазин, Николов е получавал заплата в плик на стойност 2 хил.лв.

Кешът обаче не му бил даван от Бодуров, а от неговият бос с име Любомир П. и прякор “Къдравия”, се казва в интервюто. Зад витиеватото описание читатели тогава разпознаха бизнесмена Любомир Парашкевов.

“Антон Иванов работи при Парашкевов. Димитър Николов работи при Парашкевов. Не пряко при него, но при хора, които са му много доверени”, продължава вербалното си експозе пожелалият анонимност “Иван”. Той допълва, че съпругата на разжалваното ченге също се е водила на работа в структурите на въпросните баровци.

Точно тези признания, макар дадени анонимно и имали твърде кратък публичен живот, помагат да се изгради хипотеза кой би могъл да е вдъхновил един треторазряден полицай да става национален герой, рискувайки престижната си длъжност в ОДМВР-Бургас.

Според множество медийни публикации и позовавайки се на анонимното интервю, мутрата-борец и наркодилър Антон Иванов, за когото ченгето Димитър Николов твърди, че бил принуден да арестува по поръчка, по онова време също е работел като охранител за бизнес кръга около Любомир Парашкевов.

Така по ирония на съдбата, бившият униформен е трябвало да задържи своя “колега”, с когото денем са от двете противоположни страни на закона, но в почивните дни вземат пари от един и същ господар с офис на бургаския бул. “Демокрация”. Логично, за да покрие въпиещия конфликт на интереси и противоуставната си дейност, някогашният младши инспектор е инсценирал изблик на гражданска съвест, заставайки в униформа да дава интервюта и да хвърля обвинения срещу преките си ръководители и срещу шефа на ОДМВР-Бургас, коментираха запознати със сагата. Точно за тези си провинения той бе отстранен от състава на МВР, а уволнението му бе потвърдено за правомерно от административния съд в морския град.

Дали някой от горецитираните бизнесмени би могъл да го е принудил да даде изявление, включително и в парламента, към днешна дата нямаме достатъчно надеждни аргументи за да защитим подобна теза.

За сметка на това можем да се позовем на друга, макар и косвена участничка в бургаската война между група доскорошни съдружници - бизнесдамата Росинка Бъчварова. В свое интервю от 24 ноември м.г. пред нашата медия тя призна за конфликт между тамошните икономически авторитети Любомир Парашкевов, Георги Бодуров и Валентин Каравълчев от една страна и Николай Филипов, чието име ППДБ опитаха да замесят като поръчител на ареста на мутрата-дилър Антон Иванов.

Тя също потвърди, че Димитър Николов е работил при бизнесмена: “Това, което никой не знае е, че той е бил лична охрана на Любомир Парашкевов. Съпругата на полицая пък работи в заведението на Парашкевов”.

Бизнесдамата определи като смехотворни теориите, че Филипов би имал интерес от ареста на бореца:

“…. Полицаят Николов излезе с изявления, че шефовете му от ОДМВР-Бургас са го накарали да арестува едно момче по заповед на Филипов. И се питам, някой зададе ли си въпрос ако Николай Филипов е бил инициаторът на тази акция и има такава власт в полицията, би ли изпратил точно личната охрана на Парашкевов да арестува друг служител на Парашкевов? Да го претърсва и да извърши всички мероприятия. Това е просто…. смях….”, категорична бе тя.

За сметка на това, по думите на Бъчварова, Парашкевов имал подчертан афинитет и висок интелектуален капацитет да убеждава и склонява свидетели или замесени в даден казус, да правят публични изявления, навеждайки везните на Темида в подходяща за интересите му посока. Тя даде пример с жертва на изнасилване, подала сигнал срещу близкия до него Валентин Каравълчев, но в последствие оттеглила показанията си, най-вероятно под натиск.

“…… Доколкото познавам Любомир Парашкевов, бих могла да кажа, че той е много умен и манипулативен типаж. Ако разбирате какво искам да Ви кажа. Лично аз съм се срещала неколкократно с него като след последния път излязох толкова разтреперана и разлюляна, че не можех да се събера една седмица. На мен толкова силно ми подейства разговорът, проведен с него. Това е изключително умен, изключително начетена личност, който е в състояние да Ви бръкне в психиката с думи. Дори аз, която се възприемам като силен и много преживял човек, бях разтърсена след разговора….., припомни си тогава Росинка Бъчварова.

Дали в публичните изяви на бившия полицай Димитър Николов, работещ неофициално за него, би могло да се търси външна намеса, оставяме органите на реда и магистратите в Бургас да изяснят. До тогава обаче уволненото ченге ще бъде редови гражданин, със свалени пагони и позорно изгонен от системата на националната сигурност. “Сега вече може официално да се прегърне с мутрата Антон Иванов и да запише в трудовата си книжка, че му е колега”, не скриха иронията си познавачи на скритите процеси в морската столица.

Очаквайте още скандални разкрития за преплетките в тамошната съдебна система и ролята на героите от днешния разказ в тях.

Източник: crimesbg.com