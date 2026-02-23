ВОДЕЩИ ТЕМИ

200 000 тона слънчоглед от Аржентина пътуват към България, зърнопроизводители алармират за рискове

Българските зърнопроизводители алармират за масиран внос на аржентински слънчоглед, който оказва сериозен натиск върху родния пазар и поставя въпроси относно безопасността на суровината. Очаква се в страната да пристигнат общо шест кораба с около 200 000 тона слънчогледово семе от Южна Америка, като единият от тях вече е акостирал.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов определи качеството на вноса като „съмнително" и цените като „непрозрачни". Според него основният риск е свързан с разликата в стандартите за производство. „В страните от Южна Америка над 90-95% от продуктите за растителна защита, които са забранени в рамките на Европейския съюз, са позволени", подчерта той.

Проданов изрази недоверие в капацитета на Българската агенция по безопасност на храните да извърши надеждна проверка. Браншът настоява за завишен контрол и детайлно изследване на влизащата суровина за остатъчни пестициди, тежки метали и наличие на ГМО, тъй като в Южна Америка е позволено отглеждането на генно модифицирани култури.

Вносът вече се отразява на пазарната ситуация у нас. По данни на асоциацията, само за последните 10 дни цената на слънчогледа в България и Румъния е паднала с около 10%. Илия Проданов посочи, че такъв тип внос от Южна Америка е безпрецедентен за страната ни до момента.

В складовете в момента има около 600 000 тона наличен български слънчоглед, обясни той. Количеството, което пристига от Аржентина, представлява между 1/6 и 1/7 от цялото годишно производство на България, но влиза в страната в рамките на много кратък период от около 15 дни, което създава шок на пазара.

От бранша изразиха недоволство и от липсата на диалог относно позицията на България по споразумението с Меркосур. Според Проданов темата не е била комуникирана нито със земеделския сектор, нито с обществото, а използваните цифри при формиране на държавната позиция не отчитат реалността на подобен внос. Зърнопроизводителите настояват за преосмисляне на защитните механизми, тъй като към момента слънчогледът не е защитена култура срещу такъв тип конкуренция.

