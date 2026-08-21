Верни ли са слуховете, че бившият депутат на “Възраждане” Златан Златанов си пада по малки момиченца и момченца? Ако пишман патриотът не опровергае твърденията на хората от Русе, Костадинов ще трябва да го изрита тутакси от партията https://crimes.bg/vodeshha-tema/verni-li-sa-sluhovete-che-bivshiyat-deputat-na-vazrazhdane-zlatan-zlatanov-si-pada-po-malki-momichenca-i-momchenca-3/199542 Crimes.bg

Зловещи слухове, свързани с гнусни сексуални мераци от страна на бившия депутат от “Възраждане” Златан Златанов обикалят край Дунава и тревожат русенската общественост. В града все по-упорито се говори, че иначе семейният възрожденец имал противното хоби да гледа онлайн мръснишки снимки и видеа с малки момиченца и дори с малки момченца. Най-смущаващото в клюките е, че под “малки” източниците ни не визират разцъфтели 15-16 годишни девойки, а дечица на не повече от десет годинки.

Повод за тревожните предположения дал русенски ресторантьор, в чието заведение Златанов редовно се отбивал да гуляе. Докато плюска и пие на корем, бившият подчинен на Коцето Копейкин си оставил за зареждане лаптопа на бара в заведението. Доволно наквасен, в края на вечерта си тръгнал без да го прибере. И тъй като целия парламент знаеше колко технически неграмотен е той, не било учудващо, че компютърът нямал дори парола.

На сутринта човек от персонала открил скъпата джаджа и решил да я отвори в търсене на собственика й. Шокът на сервитьора бил неописуем, когато се натъкнал на снимки и линкове, достойни за самия Джефри Епстийн. Перверзните кадри показвали дибидюс голи невръстни малчугани, подлагани на зверства, достойни за кастрация и смъртна присъда.

Още по-зловещо станало след като в лаптопа открил и депутатските му документи, доказващи по безспорен начин, че детското п0рно е притежание на Златанов. Така мълвата тръгнала из дунавския град, не оставяйки съмнения какъв извратеняк е съратникът на Копейкин.

Но и без подобни доказателства, на Златанов му се носи слава на съмнителен, мрачен и дори злокобен тип, който не спира да притеснява млади жени в социалните мрежи, както и да задява чиновнички и репортерки в парламента. Макар в реалния живот жертвите му да са пълнолетни, той им досаждал по не по-малко непристоен начин, споделяйки как мечтае да бъде вързан, измъчван и унижаван от любовната си партньорка, а той да страда и да се гърчи от болка.

Всичко това предизвиквало смесица от присмех и погнуса в парламента, а лошата слава на Златанов стигнала до най-високи нива в законодателния храм.

Не случайно лидерът на “Възраждане” на последните избори го сложи в десета глуха за да не му бере срама през новия мандат.

Професионалните неблагополучия на пишман коцкара и най-вероятен любител на престъпни педофилски фетиши го тласнали към още по-съмнителни делови обвързаности за да изкара някое евро. Така той се превърна в явен лобист и говорител на мустакатия банкер-невъзвращенец Цветан Василев. Днес Златанов почти ежедневно бълва тиради в негова защита, намирайки нов източник на доходи, с които да си плаща интернета за да гледа нощем противни извращения, които ако бъде хванат, му гарантират заслужено място в регистъра на педофилите, коментират политическите му опоненти в Русе.

Източник: crimesbg.com