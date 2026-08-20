ЕКСКЛУЗИВНО! СОФИЙСКИТЕ ГРОБИЩА ГОРЯТ(ВИДЕО)

Пожар избухна на Софийските гробища, а местата за вечен покой са в пламъци, видя наш репортер. Бедствието се разиграва в Малашевци, а една от причините за огнената стихия са неокосените от Столична община треви и бурени в парцелите, достигащи няколко метра височина, издадоха работници от мястото на трагедията. Вода в близост също няма, което заплашва стихията бързо да се разрасне преди да дойде пожарната.

Бившият шеф на ОП “Гробищни паркове” Румен Димитров, предупреждава, че липсата на постоянна поддръжка през летните месеци не е само въпрос на облика на гробищните паркове. Сухата и висока растителност може да създаде реална опасност от разпространение на пожари и да затрудни достъпа на хората до гробовете на техните близки.

Като бивш ръководител на общинското предприятие той познава проблемите на терен и неведнъж ги е поставял публично. Още през 2025 г. Димитров говори за недостига на хора и средства за поддръжката на деветте столични гробищни парка с обща площ около 3000 декара. Тогава той настояваше и за намиране на устойчив финансов модел за тяхното почистване и поддържане.

Ето какво сподели той възмутен от бездействието на Васил Терзиев и Столична община:

Гробищата в кв. „Малашевци“ горят, а тревата в множество парцели достига до няколко метра височина.

Едва няколко месеца след като вече не изпълнявам длъжността директор на ОП „Гробищни паркове“, състоянието на гробищните паркове отново е критично.

В рамките на две години и половина, заедно с моя екип, успяхме да почистим гробищните паркове и да ги приведем във вид, в който софиянци не ги бяха виждали от години. Това изискваше постоянна работа, организация и грижа.

Само няколко месеца бездействие, след като вече не съм директор на ОП „Гробищни паркове“, бяха достатъчни, за да видим резултата днес…

Гробищните паркове не могат да бъдат оставяни без поддръжка, особено през летните месеци, когато високата и суха растителност създава и реален риск от пожари.

Източник: informiran.net