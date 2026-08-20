Жители на блок в Добрич са в капан в собствените си домове след продажба на общинска земя https://crimes.bg/inczidenti/zhiteli-na-blok-v-dobrich-sa-v-kapan-v-sobstvenite-si-domove-sled-prodazhba-na-obshtinska-zemya/199425 Crimes.bg

132 семейства в Добрич са напът да останат напълно блокирани в собствените си апартаменти. Причината е прекалено близко застрояване до техния жилищен блок. Обитателите му алармират, че вече е ограничен достъпът на пожарна и бърза помощ, а скоро няма да има откъде да минават дори пеша или къде да паркират колите си.

Жителите на блока на улица „Калиакра" 54 разказват, че неволите им започват преди около година и половина. В един слънчев ден те с изненада установяват, че общинската земя пред сградата - върху която им е била обещана детска площадка - е продадена на частни лица.

Първо в съседство е построена автомивка, а впоследствие хората разбират, че предстои и масивно жилищно застрояване.

"Сграда отзад, сграда отпред - слънце не виждам, а имам деца. Дойдоха едни хора, почукаха ми на вратата, казаха „Частна собственост" и ме накараха да си преместя колата, която беше спряна пред прозорците ми", възмущава се Пламен Кирилов, който живее в блока от 2019 г.

Съседите му допълват, че новите собственици на земята са започнали да заграждат терените, което на практика затваря достъпа до жилищната сграда.

"За първи път разбрахме какво се случва, когато видяхме монтирана рекламна табела, че това е частна собственост с цел жилищно строителство. Оттам започнахме да търсим правата си", обяснява Венцислав Колев.

На подадените жалби институциите отговарят лаконично - възражения срещу промяната в устройствения план не са постъпили в законоустановения срок. Жителите обаче твърдят, че никой не ги е питал предварително съгласни ли са или не, а просто са получавали уведомителни писма за предстоящите строежи.