Иранска медия в САЩ:Техеран нарочно изнесе пред FT заплахата за България. Това е предупреждение!

Изтичането на информация към престижното британско издание Financial Times, че Иран е оценявал възможности за удари срещу американски обекти в България (конкретно авиобаза „Безмер“) и Кипър, е умишлен дипломатически и психологически ход на Техеран.

Това се посочва в детайлен анализ на базираната в САЩ опозиционна иранска медияIran International.



Според данни на изданието, разкритията в западния печат се основават на контролирано изнесена информация от вътрешни хора в самия ирански режим.

Целта на Техеран е да изпрати директно и остро предупреждение до Вашингтон в момент на крайна ескалация на конфликта.



Анализаторите посочват, че в момента в Иран тече процес на засилване на влиянието на радикалните крила в армията и разузнаването.

Назначаването на хардлайнери като Мохсен Резаи на ключови позиции в сигурността е знак, че Ислямската република се подготвя за краен отговор, ако преговорите за примирие със САЩ се провалят.



Чрез умишленото разкриване на плановете за атаки срещу европейски бази на САЩ, Иран демонстрира, че няма да налага географски ограничения пред своя отговор.

Посланието е насочено и към европейските съюзници на Вашингтон – в частност България – като целта е София сама да оттегли логистичната подкрепа за американските самолети-цистерни в Безмер под натиска на обществения страх, без да се стига до реален военен сблъсък.



Иранските сили отделно са проучвали възможности за атаки срещу подводни фибероптични кабели в Ормузкия пролив, ако конфликтът се засили, се посочва в статията.



Един от източниците заяви, че Техеран се е подготвял да разшири обхвата на войната, ако Тръмп предприеме действия спрямо заплахите за удар по иранска инфраструктура. Другият посочи, че Иран няма да наложи „никакви ограничения“ пред отговора си на американски военни действия.



Източниците описват миналомесечния удар срещу американска база в Йордания, при който загинаха трима американски военнослужещи, като най-точния удар на Техеран на далечно разстояние до момента и като доказателство за способността му да поразява цели на много по-големи дистанции.



„Това беше и послание към Европа: тя може да бъде достигната от ракети, така че трябва да знае къде да застане в тази война“, заявява първият вътрешен източник. „Една много голяма грешка, като например удар по нашата инфраструктура, може да накара войната да излезе отвъд региона и да достигне Европа.



“Иран не е потвърдил публично докладваните планове.



Военни анализатори коментират пред FT, че Иран би могъл да насочи балистични ракети със среден обсег към американски обекти в Южна и Югоизточна Европа, но поставят под въпрос тяхната точност, както и натрупаните запаси на Техеран от оръжия с по-голям обсег.



Визирайки Мохамед Багер Галибаф, главния преговарящ на Техеран, и Мохсен Резаи, висшия ръководител на сигурността в Иран, вторият източник заяви, че Иран „изпраща ясно послание, че ако не се постигне споразумение с Галибаф, ще трябва да си имат работа с Резаи“.



„Посланието е: „Не се ядосвайте, защото аз съм по-ядосан от вас.“



“Междувременно преговорите за повторното отваряне на Ормузкия пролив остават в застой, а Тръмп заяви, че не са предвидени никакви разговори с Техеран.

Превод и редакция: Епицентър.бг