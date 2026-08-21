България с нова възможност за дигитални номади: ниски разходи и достъп до Шенген https://crimes.bg/analizi/balgariya-s-nova-vazmozhnost-za-digitalni-nomadi-niski-razhodi-i-dostap-do-shengen/199528 Crimes.bg

Кандидатът трябва да докаже среден годишен доход за предходната календарна година в размер от 31 000 евро

България въведе нов режим за пребиваване на дигитални номади, който дава възможност на определени граждани на държави извън ЕС, ЕИП и Швейцария да живеят и работят дистанционно от страната, без да са свързани с български работодател или клиенти.

Новият режим е част от промените в българското законодателство за чужденците, с които се създава възможност за предоставяне на разрешение за пребиваване на „дигитален номад“. Целта е да бъдат привлечени висококвалифицирани специалисти, работещи дистанционно в сферата на технологиите, иновациите и творческите индустрии.

Кандидатите първоначално трябва да получат дългосрочна виза тип D от българско дипломатическо или консулско представителство. След пристигането си в България те трябва да кандидатстват за разрешение за пребиваване по режима за дигитални номади в рамките на 14 дни.

Сред основните изисквания са доказателства за дистанционна професионална дейност, осигурено жилище в България, здравна застраховка, свидетелство за съдимост и достатъчен доход. Кандидатът трябва да докаже среден годишен доход за предходната календарна година в размер на най-малко 50 минимални месечни работни заплати. За 2026 г. прагът е около 31 000 евро.

Режимът е предназначен за хора, чиито професионални отношения са извън България. Законодателството поставя ограничения за предоставянето на услуги на български лица и организации в рамките на този статут. Сред допустимите категории са дистанционно наети служители на компании извън ЕС/ЕИП и Швейцария, собственици или съдружници в определени чуждестранни компании, както и фрийлансъри и независими професионалисти, които отговарят на законовите условия.

Разрешението се предоставя за срок от една година и може да бъде продължено с още една година.

Сред основните предимства на България са сравнително ниските разходи за живот. Данните на Евростат за 2025 г. показват, че ценовото равнище на потреблението на домакинствата в страната е 63% от средното за ЕС. По този показател България е на първо място сред държавите членки с най-ниски потребителски цени, следвана от Румъния и Полша.

Страната предлага и разнообразни възможности за туризъм и свободно време – от зимни спортове и планински туризъм до морски курорти и исторически градове. София, Пловдив и Банско вече се утвърждават като места, привлекателни за дистанционно работещи специалисти.

Допълнителен фактор е членството на България в Шенгенското пространство. От 1 януари 2025 г. страната е пълноправен член на Шенген, след премахването и на проверките по вътрешните сухопътни граници. Това улеснява пътуванията на законно пребиваващите чужденци в рамките на правилата на Шенгенското пространство.

От началото на 2026 г. България е и част от еврозоната. Еврото официално влезе в обращение на 1 януари, а Българската народна банка стана част от Евросистемата.

Новият режим обаче има и недостатъци. Процедурата е двуетапна и изисква кандидатстване извън България за виза тип D, последвано от отделно заявление за разрешение за пребиваване след пристигането в страната. Това я прави по-сложна в сравнение с някои други европейски режими за дистанционно работещи.

Въпреки това съчетанието от ниско ценово равнище, членство в Шенген и еврозоната, добра интернет инфраструктура и разнообразна природна и културна среда превръща България в потенциално атрактивна дестинация за международни дистанционно работещи специалисти. I БГНЕС

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Анализът на Алекс Ледсъм е публикуван във Форбс