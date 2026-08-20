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Руска маша адвокатства на прокремълския фараон Цветан Василев

https://crimes.bg/vodeshha-tema/ruska-masha-advokatstva-na-prokremalskiya-faraon-cvetan-vasilev-3/199513 Crimes.bg
Iva Ivanova
42
Руска маша адвокатства на прокремълския фараон Цветан Василев
Iva Ivanova
42

 

Неуспелият да се добере до настоящото Народно събрание Златан Златанов направи жалък опит да изпере имиджа на банкера-беглец от българското правосъдие Цветан Василев.

Златанов, който в момента е координатор на партия "Възраждане" в Русе, излезе с нелепия призив, че демонтажът на олигархията трябвало да започне с разкриване на истината за КТБ.

В последно време Златан се опитва да играе ролята на топла връзка между избягалия в Сърбия Василев и българската прокуратура.

Нахалството му стига дотам, че се опитва да поучава премиера на България Румен Радев и магистратите, независимо, че не получи доверието на българските граждани по пътя към законодателния храм.

И когато настоява за истината, Златанов трябва да е наясно с въжделенията и пристрастията на собствената си незначителна персона.

Тъй като краткото му пребиваване в политиката не може да се запомни с нещо съществено, Златан отчаяно се опитва да се върне към светлината на прожекторите, та дано някой да се присети за него.

Може би по тази причина той се показва в социалните мрежи като поклонник на Русия и комунистически Китай. Това е само една от пресечните му точки с Цветан Василев, който е изявен привърженик на режима на Путин. Вероятно Василев и новото му момче за всичко залагат на проруската карта, но силно надценяват шансовете й.

Ако Златанов настоява за истината, то тогава защо неговият нов приятел не се върне доброволно в България, за да се изправи на подсъдимата скамейка. Това ще е справедливо решение, най-малкото за стотиците хиляди ограбени вложители на пирамидата, която управляваше почти едно десетилетие.

Василев обаче едва ли ще се завърне в родината си, защото него най-много го е страх именно от истината.

За щастие истината винаги възтържествува и съвсем скоро ще свали маските, не само на Василев, но и на неговите протежета у нас и в чужбина. И тогава българските граждани ще научат неподозирани досега факти от битието на няколко сенчести фигури и долнопробните им подвизи.

Източник: blitz.bg

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