Руска маша адвокатства на прокремълския фараон Цветан Василев

Неуспелият да се добере до настоящото Народно събрание Златан Златанов направи жалък опит да изпере имиджа на банкера-беглец от българското правосъдие Цветан Василев.

Златанов, който в момента е координатор на партия "Възраждане" в Русе, излезе с нелепия призив, че демонтажът на олигархията трябвало да започне с разкриване на истината за КТБ.

В последно време Златан се опитва да играе ролята на топла връзка между избягалия в Сърбия Василев и българската прокуратура.

Нахалството му стига дотам, че се опитва да поучава премиера на България Румен Радев и магистратите, независимо, че не получи доверието на българските граждани по пътя към законодателния храм.

И когато настоява за истината, Златанов трябва да е наясно с въжделенията и пристрастията на собствената си незначителна персона.

Тъй като краткото му пребиваване в политиката не може да се запомни с нещо съществено, Златан отчаяно се опитва да се върне към светлината на прожекторите, та дано някой да се присети за него.

Може би по тази причина той се показва в социалните мрежи като поклонник на Русия и комунистически Китай. Това е само една от пресечните му точки с Цветан Василев, който е изявен привърженик на режима на Путин. Вероятно Василев и новото му момче за всичко залагат на проруската карта, но силно надценяват шансовете й.

Ако Златанов настоява за истината, то тогава защо неговият нов приятел не се върне доброволно в България, за да се изправи на подсъдимата скамейка. Това ще е справедливо решение, най-малкото за стотиците хиляди ограбени вложители на пирамидата, която управляваше почти едно десетилетие.

Василев обаче едва ли ще се завърне в родината си, защото него най-много го е страх именно от истината.

За щастие истината винаги възтържествува и съвсем скоро ще свали маските, не само на Василев, но и на неговите протежета у нас и в чужбина. И тогава българските граждани ще научат неподозирани досега факти от битието на няколко сенчести фигури и долнопробните им подвизи.

Източник: blitz.bg