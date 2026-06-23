След реакция от Украйна: Дара няма да участва на фестивал в Азербайджан https://crimes.bg/vodeshha-tema/sled-reakciya-ot-ukrayna-dara-nyama-da-uchastva-na-festival-v-azerbaydzhan/195174 Crimes.bg

Победителката от Евровизия 2026, DARA, няма да участва на Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, след силни реакции,най-вече от страна на Украйна, съобщиха от Eurovision News.

Първоначално българската певица беше обявена за един от хедлайнерите в първия ден на фестивала. Участието ѝ обаче бързо предизвика критики, тъй като в програмата са включени и няколко руски изпълнители, обвинени в публична подкрепа на руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик и Асти, Йегор Крийд, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, много от които също са участвали в конкурса за песен на Евровизия. Реджина Тодоренко е обявена за водеща на фестивала.

Съобщението за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните медии, особено от украински потребители и фенове на Евровизия, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с участието на изпълнители, свързани с руската развлекателна индустрия, докато войната в Украйна продължава.

Според изданието, DARA е решила да се оттегли от Dream Fest и вече няма да участва на фестивала на 23 юли.

Dream Fest, който е планиран да се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, въпреки това ще се проведе по план, като организаторите са обявили програма от над 50 изпълнители от различни страни.

Публикацията, която съобщаваше, че DARA ще се качи на сцената обаче е изтрита.

dnes.bg