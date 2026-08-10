Италианците, нападнати от локали неонацисти в Банско, си пазарували дрога от тях Син на общински съветник предвождал групата антисемити, нахлула в хотела на еврейските юноши от Рим и Милано https://crimes.bg/kriminalno/italiancite-napadnati-ot-lokali-neonacisti-v-bansko-si-pazaruvali-droga-ot-tyah-3/198713 Crimes.bg

Група италиански ученици от еврейски произход предизвикаха сериозен международен скандал след 12-дневен престой в Банско, заявявайки пред медиите в Италия, че са станали жертва на антисемитско нападение. Напрежението е възникнало пред хотел „Пирин“, където местни младежи, облечени в черни дрехи, са скандирали нацистки поздрави. По думите на началника на полицията Кристиян Пармаков и кмета Стойчо Баненски обаче случаят представлява словесен сблъсък между тийнейджъри. Чуждестранните ученици са нанесли щети за над 15000 евро в хотела, като системно са нарушавали нощната тишина и са провокирали местните жители.

Реакция по казуса изразиха вицепремиерът Антонио Таяни и Виктор Фадлун, председател на еврейската общност в Рим, които призоваха за бързо разследване. Зад конфликта обаче стои финансово спречкване за неплатена марихуана на стойност 150 евро, закупена от местен младеж с прякор Дончето. В отговор на опит за грабеж Дончето и негови приятели, сред които 17-годишният син на общински съветник, са потърсили сметка пред хотела. Пристигналите на място момчета са били замервани с монети и поливани с вода от стаите на чужденците.

Това е вторият подобен скандал в курортното селище за настоящата година, след като през февруари израелски туристи твърдяха за упражнено насилие, макар очевидци да потвърдиха, че сблъсъкът е възникнал заради пререждане на опашка за лифт. Стойчо Баненски проведе среща с дипломата Тадиан Поплингер, за да гарантира сигурността и толерантността в района. МВР продължава изясняването на детайлите около инцидента, докато местната власт категорично отрича наличието на организирани прояви на омраза в района.

Източник: Уикенд