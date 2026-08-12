ВОДЕЩИ ТЕМИ

Президентът Йотова: Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях

https://crimes.bg/vodeshha-tema/prezidentat-yotova-badeshteto-na-mladite-hora-zavisi-ot-nashata-otgovornost-kam-tyah/198917 Crimes.bg
Lacho
21
Президентът Йотова: Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях
Lacho
21

Президентът Илияна Йотова отправи поздравление по случай Международния ден на младежта.

"Поздравявам всички млади хора, които със своите мечти, талант и енергия градят бъдещето на България. Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях - за средата, която създаваме, и за ценностите, с които изграждаме личностите на утрешния ден. Младостта е време за мечти, за откривателство и за първи големи избори. Време, в което човек търси своето място, своите приятели, своите каузи и своя път. Нека не оставяме младите хора сами пред предизвикателствата на младостта, нека да общуваме с тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота - в отчуждение и агресия."

Държавният глава призовава да дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя.

"Вярвам, че всички заедно - семейството, училището и институциите - можем да изградим младежка политика с мисъл за свободното време на младия човек и да възпитаме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия. Така изграждаме и общности, в които има място за разговор, съпричастност и различно мнение, но не и за омраза и насилие", посочва още президентът Йотова.

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.