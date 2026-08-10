Д-р Благомир Здравков: В Детската болница в Бургас ще бъдат приемани деца от цялата страна

Детската болница в Бургас отвори врати преди броени дни и от първия работен ден, в който беше обявена кампания за безплатни профилактични прегледи, до края на тази седмица за преглед са записани над 900 деца. Желаещите могат да се записват всеки делничен ден. Всяко от децата ще бъде прегледано до края на месеца, а при регистриран интерес прегледите могат да продължат и след края на месеца.

„Профилактичните прегледи продължават по 18 специалности. Те включват детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, урология, детска нефрология и други", уточни директорът на Детска болница „Св. Анастасия" д-р Благомир Здравков.

Болницата е с качествена педиатрична помощ, категоричен беше д-р Здравков. „Болницата предлага доста добри възможности за професионално развитие и най-важното - за качествена педиатрична помощ, която да има комплектност, каквато винаги сме казвали в годините, че е най-големият дефицит на педиатричната помощ у нас."

В болницата ще бъдат приемани деца от цялата страна, заяви директорът на лечебното заведение и подчерта. „Ние сме анонсирали, че болницата е регионален проект, тъй като в годините назад много ясно беше изразен дефицита на качествена педиатрична помощ в този регион."

За него изграждането на силен, сплотен екип от специалисти е основното предизвикателство в момента. „Такъв тип работа винаги има някаква проблематика в оперативен план ежедневно. Но най-голямото предизвикателство за нас тепърва предстои - това е, когато различни специалисти от различни области и различни работни места трябва да заработят като един силен общ екип. За всяко новооткрито лечебно заведение това професионално утвърждаване е най-голямото стартово предизвикателство."

Анестезиологът д-р Светозар Цветанов е един от специалистите, които са мотивирани възможността да работят с нов екип и в модерната среда на Детската болница. "Аз съм минал през две държави в ЕС - Германия и Швеция, съм събрал опит там, който съм много мотивиран да мога да споделя с моите колеги на място в Бургас. Мотивира ме прекрасният екип, който срещам. Най-важното за мен са хората", сподели анестезиологът.

Медицинската сестра Янита Георгиева подчерта, че оборудването в болницата е изцяло ново. "Тук всичко, което имаме като апаратура е най-новото, най-модерното и най-безопасното за децата. В момента се обучаваме да работим с тази апаратура, защото никъде в страната няма подобни модели."

Според нея отговорността на медицинските сестри в комуникацията с родителите е голяма. "Ние ще сме връзката с родителите, ще се опитваме да ги успокоим, те да се чувстват защитени. Това е най-важното."

БНТ