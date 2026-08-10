Къде е Иван? 21-годишен тръгнал сам от Гърция с 10 евро, следите му се губят https://crimes.bg/inczidenti/kade-e-ivan-21-godishen-tragnal-sam-ot-garciya-s-10-evro-sledite-mu-se-gubyat/198797 Crimes.bg

Тревожен призив за помощ се разпространява в социалните мрежи. Издирва се 21-годишният Иван Марев Димитров, за когото се твърди, че е тръгнал сам от Гърция към България с едва около 10 евро в себе си. Към момента обаче липсват редица важни подробности за пътуването и последното му известно местонахождение.

Сигналът е публикуван във Facebook групата „ЩЕ ТЕ НАМЕРИМ - Издирване на изчезнали хора в България“ от Йоана Николова.

„Моля за помощ! Издирва се Иван Марев Димитров, на 21 години“, гласи призивът.

Според информацията в публикацията младият мъж е бил „изпратен от Гърция към България сам“ и е разполагал с изключително ограничени средства - около 10 евро. Посочва се още, че наскоро е напуснал психиатрично лечебно заведение, поради което близките му са сериозно притеснени за неговата безопасност.

Не става ясно обаче кога точно Иван е тръгнал, от коя част на Гърция, с какъв транспорт е пътувал и къде е трябвало да пристигне. Не е посочено и дали има потвърждение, че 21-годишният мъж действително е влязъл на територията на България.

Тъкмо липсата на тези подробности предизвика множество въпроси под публикацията.

„Проверено ли е дали изобщо е влязъл в България? И как се пуска сам човек, току-що излязъл от психиатрията. Дано се намери жив и здрав“, пише потребител.

Друг настоява, че за издирването би помогнала повече конкретика: откъде е тръгнал Иван, накъде е пътувал, какъв транспорт е използвал, как е бил облечен и дали разпространяваните негови снимки са актуални.

Потребители питат още къде е бил видян за последно, разполага ли с телефон и има ли информация от хората, които последни са били с него.

Тези въпроси засега остават без отговор в предоставената информация. Не става ясно и кога близките са осъществили последен контакт с Иван, както и дали за изчезването му е подаден официален сигнал в полицията.

Именно тези детайли могат да бъдат от ключово значение, тъй като между Гърция и България има множество възможни маршрути, а без отправна точка, час на тръгване или транспорт районът на издирване остава практически неопределен.

Авторът на публикацията призовава всеки, който е виждал Иван или разполага с информация за местонахождението му, да се свърже с неговите близки или с полицията.

Снимки на 21-годишния мъж също се разпространяват с надеждата някой да го разпознае.

https://glasnews.bg/