Кои са босовете на разбитата фабрика за фентанил във „Факултета“?

При мащабна спецоперация на ГДБОП в столичния квартал „Факултета“ бе разбита най-голямата фабрика за фентанил у нас, помещавала се в общински имот. Лабораторията е печелила над 100000 евро дневно, а дневният й капацитет е достигал до 10 килограма от смъртоносната дрога. При акцията бяха арестувани 10 души, като бяха заловени 6 килограма готов наркотик и 300000 евро в брой от последната реализирана сделка. За разкриването на тайния обект ключова роля изиграват съпругата на починал при инцидент „готвач“ и арестуваният дилър Александър Василев.

Според информация на разследващите, истинските собственици на нелегалната фабрика са Йордан Костов и Рангел Митов. Бандата им от години контролира наркобизнеса в ромските махали в София и Пловдив. Произведеният наркотик се е продавал на едро за около 10 000 евро на килограм, като голяма част от продукцията е била изнасяна и към Румъния. Уличната търговия в гетото е била организирана през денонощна сергия, където често са били използвани дори 10-годишни деца за пренасянето на дозите.

Сашо Гугутката - дилър №1 на фентанил в София

В България жертвите на опасния синтетичен наркотик за последните няколко години са над 200 души. Фентанилът масово измести хероина на пазара и е почти 70 пъти по-силен от него, което води до чести предозирания. Голяма част от дилърите го използват за смесване с други видове дрога с цел повишаване на пристрастяването. Разкритата лаборатория във „Факултета“ е работила при изключително строга конспиративност в продължение на 1 година, преди антимафиотите да сложат край на нелегалната й дейност.

Източник: Уикенд