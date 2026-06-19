СКАНДАЛНО! Разпъва ли чадър Иван Демерджиев над пловдивските строителни босове от “Парсек груп“? (РАЗСЛЕДВАНЕ) Обществени поръчки за милиони, остри жалби, блокирани процедури, ремонти, които се влачат, и граждани, които плащат цената — с нерви, задръствания и години чакане https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandalno-razpava-li-chadar-ivan-demerdzhiev-nad-plovdivskite-stroitelni-bosove-ot-parsek-grup-razsledvane-3/194868 Crimes.bg

Разпъва ли вътрешният министър Иван Демерджиев чадър над пловдивските строителни босове от “Парсек груп“? Каква е връзката му с лицата Бончо Бонев (управител на дружеството) и с Петромил Сотиров, сочен за дясна ръка на господин “Бях точен с парите”? Възможно ли е близостта на строителния предприемач до силовак номер едно в държавата да му гарантира продължение на порочния модел, който е установил в продължение на години? На тези и други въпроси отговаря журналистическо разследване, публикувано ексклузивно в сайта “Афера”.

Според медията, управителят на „Парсек груп“ Бончо Бонев се ползва с протекцията на Петромил Сотиров, който е „дясна ръка“ на депутата от „Прогресивна България“ Иван Демерджиев. Петромил Сотиров е и лицето, което по време от отминалите избори е най-близо до Демерджиев с организацията по време на предизборната кампания.

Името на „Парсек груп“ ЕООД отдавна не е просто име на строителна фирма. В Пловдив и извън него то вече звучи като синоним на един особен модел: обществени поръчки за милиони, остри жалби, блокирани процедури, ремонти, които се влачат, и граждани, които плащат цената — с нерви, задръствания и години чакане.

„Парсек груп“ е регистрирана през 2014 г., с ЕИК 203215490. В Камарата на строителите управител е посочен Бончо Димов Бонев, със седалище в София и предмет на дейност, включващ строителство, ВиК, пътна инфраструктура, енергийна ефективност и реконструкции.

Бързият възход: от малка фирма до играч в милионни поръчки

Според публичния фирмен профил в Papagal, дружеството е основано на 12 септември 2014 г., като е отчетен оборот от 10,099 млн. лв. за 2020 г. и 25,46 млн. лв. за 2021 г. — ръст от 152% спрямо предходната година. Същият профил посочва Бончо Димов Бонев като управител и едноличен собственик на капитала.

Plovdiv Daily описва фирмата като дружество, което в началото има 6–7 служители, а възходът му започва след 2017 г. — с обществени поръчки и почти изцяло публични клиенти: общини и държава. Това е твърдение на медията, но то пасва на публичната следа: името на „Парсек груп“ се среща най-често именно там, където има публичен ресурс.

Тук започва първият сериозен въпрос: как фирма с толкова бърз скок в оборотите и публичните проекти успява да натрупа такава тежест в сектор, където обикновено се изискват капацитет, техника, история, хора и сериозна институционална проверка?

„Даме Груев“: улицата, която стана диагноза

Реконструкцията на ул. „Даме Груев“ в Пловдив е един от най-ярките случаи. Официално Община Пловдив съобщава, че избраният изпълнител е „Парсек груп“ ЕООД, а договорът е на стойност 7 396 680 лв. с ДДС.

Срокът, посочван в публикации около договора, е 300 дни.

После идва реалността.

„Марица“ описва „Парсек груп“ като фирма, която е „скъсала нервите на пловдивчани“ с бавни ремонти. За „Даме Груев“ медията припомня, че стартът е даден през декември 2021 г., а към януари 2024 г. улицата продължава да е символ на забавяне и градско изнервяне.

Фирмата има своята версия. В право на отговор до „Марица“ „Парсек груп“ твърди, че ремонтът се изпълнява съгласно договора и в уговорените срокове, като посочва пречки, включително непремахнати постройки и действия/бездействия на възложителя.

Но за гражданина спорът „фирма срещу община“ не решава нищо. Той вижда само затворена улица, бавен ремонт и години на неудобство.

„Владая“: обещания, срокове и пак същият сюжет

Другият пловдивски пример е ул. „Владая“. PlovdivNow съобщава, че „Парсек груп“ печели поръчката след решения на КЗК и ВАС в нейна полза.

„Марица“ пише, че обществената поръчка за 2,6 млн. лв. е възложена на „Парсек груп“, след като Бончо Бонев отново обжалва търга. В същата публикация се посочва, че е обещано завършване за 8 месеца, но година по-късно обектът все още е в публичния фокус като проблемен.

През септември 2024 г. Focus/Plovdiv24 цитира Бончо Бонев, че ул. „Владая“ ще бъде напълно завършена до края на септември.

Това е повторяемата картина: поръчка, обжалване, изпълнение, публично напрежение, обяснения, нови срокове.

Жалбите: законно право или инструмент за натиск?

Най-острата част от публичната следа около „Парсек груп“ е активността ѝ по обжалване на обществени поръчки.

През февруари 2025 г. Plovdiv24 съобщава, че „Парсек груп“ обжалва още две поръчки на Община Пловдив — за ул. „Генерал Колев“ и ул. „Славянска“. В материала е посочено, че Бончо Бонев заявява намерение да обжалва, защото според него още отсега било ясно кой ще бъде класиран първи.

През август 2025 г. TrafficNews съобщава, че жалба на „Парсек груп“ спъва подписването на договор за нови детски ясли в район „Тракия“. Проектът вече е бил забавен заради други протести, а жалбата допълнително отлага подписването и старта.

През декември 2024 г. Mediapool съобщава, че жалба на „Парсек груп“ е спряла мегапоръчка на АПИ за основни ремонти на пътища за 2,25 млрд. лв. Според Mediapool КЗК е отхвърлила искането на фирмата за временна мярка, а Бончо Бонев прогнозира, че АПИ ще възобнови процедурата.

КЗК регистърът показва и по-нова жалба от 10 март 2026 г. на „Парсек груп“ срещу „ВиК Йовковци“ за инженеринг на довеждащ водопровод до Свищов, със статус „отказано производство“.

И още една: жалба от 16 февруари 2026 г. срещу Община Перущица за възстановяване и благоустрояване на Паметника на трите поколения, със статус „открито производство“.

Това вече не изглежда като изолиран случай. Изглежда като фирмена тактика: атакуваш, блокираш, печелиш време или позиция, а общественият интерес чака.

КЗК и съмненията за манипулиране на процедури

Още по-сериозна е следата от 2021 г. Тогава КЗК съобщава, че образува производство за евентуално нарушение, представляващо забранено споразумение или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за обществени поръчки. Ответни страни са „Парсек груп“ ЕООД и „ТЕС Кънстракшън груп“ ЕООД. Производството е образувано след сигнал от МРРБ за установени нередности във връзка с договори по ОП „Региони в растеж“ в Община Златоград.

Това не е присъда. Не е доказано нарушение. Но е официален факт: антимонополният орган е гледал към „Парсек груп“ не само като към жалбоподател, а като към участник в потенциално проблемна тръжна среда.

В отчет на КЗК за 2025 г. същото производство продължава да фигурира във връзка с чл. 101, ал. 1 от ДФЕС срещу „Парсек груп“ и „Тес Кънстракшън груп“, вече посочено с настоящо наименование „Парсек Билд“ ЕООД.

„Хемус“: аванси, публични пари и реплика, която казва твърде много

В публичния образ на Бончо Бонев има една реплика, която продължава да тежи. Plovdiv24 публикува материал, според който в публична Facebook размяна Бонев отговаря на критика за „Даме Груев“ с думите, че е взел 21 млн. лв. аванс за АМ „Хемус“ и не му пука за глоба от 5000 лв.

Дори ако се приеме като емоционална реплика в спор, тя е симптом. Защото когато човек, свързан с публични поръчки, говори така за аванси, глоби и обществено недоволство, това не звучи като уважение към публичния ресурс. Звучи като самочувствие на човек, който се чувства недосегаем.

В програмeн отчет на МРРБ „Парсек груп“ е посочена като изпълнител по договор РД-37-5/19.06 за АМ „Хемус“.

А в одитния доклад на Сметната палата за „Автомагистрали“ ЕАД „Парсек груп“ фигурира по договор за специфични дейности и пътни принадлежности за участък 2 на АМ „Хемус“, със стойност 7 143 058,63 лв. и отчетена сума 2 571 501,11 лв.

Това не доказва злоупотреба от страна на фирмата. Но я поставя в орбитата на един от най-скандалните инфраструктурни сюжети в държавата.

Благоевград: твърдения за неразплатени подизпълнители

Gospodari.com публикува материал за „Растер Юг“ и „Парсек груп“ около ул. „Промишлена“ в Благоевград, като твърди, че има неразплатени подизпълнители и че фирмите са участвали заедно в обществени поръчки, включително за 14,3 млн. лв. без ДДС.

Това отново са медийни твърдения, не окончателно доказани факти. Но добавят още един пласт към картината: не само жалби и ремонти, а и напрежение по веригата на изпълнението.

Публичният проблем: законно не значи безобидно

Най-лесната защита в такива случаи е: „Всичко е законно“.

Да, възможно е.

Но законното обжалване може да има разрушителен обществен ефект, когато се използва серийно. Законното печелене на поръчки не отговаря автоматично на въпроса за капацитет. Законното изпълнение не отменя гражданския факт, че улици стоят разкопани с години. Законната фирмена защита не отменя усещането за арогантност, когато публични пари, аванси и забавени обекти се превръщат в тема на самоуверени реплики.

Проблемът с „Парсек груп“ не е в един документ. Той е в натрупването.

Фирмата се появява в:

- ключови пловдивски ремонти;

- спорове за срокове;

- жалби по обществени поръчки;

- КЗК производства;

- национални инфраструктурни сюжети;

- публикации за напрежение с подизпълнители;

- обществено недоволство.

Един случай може да е случайност. Два — спор. Три — тенденция. Тук вече говорим за публичен модел.

Заключение

„Парсек груп“ не е просто строителна фирма. Тя е симптом на болната архитектура на обществените поръчки в България — среда, в която формалното право може да се превърне в оръжие, процедурите могат да се превърнат в блокаж, а гражданите остават последни в списъка.

Няма публично влязъл в сила съдебен акт, който да доказва престъпление или незаконна схема на „Парсек груп“. Това трябва да бъде казано ясно.

Но има достатъчно публични данни, за да се зададе тежкият въпрос:

Кога една фирма спира да бъде просто участник в обществени поръчки и започва да изглежда като системен фактор за забавяне, натиск и институционално изтощение?

Докато отговорът липсва, „Парсек груп“ ще остане не само име в регистрите.

Ще остане пример за това как публичните пари могат да се движат бързо към частни изпълнители, а общественият интерес — бавно, мъчително и с години закъснение.

Източник: Afera.bg