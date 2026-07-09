Правосъдният министър чака нов ВСС през есента и заяви, че няма да имаме вечни началници https://crimes.bg/vodeshha-tema/pravosadniyat-ministar-chaka-nov-vss-prez-esenta-i-zayavi-che-nyama-da-imame-vechni-nachalnici/196405 Crimes.bg

Ще направим всичко възможно да прочистим съдебната система от зависими хора. Ние сме на власт от 2 месеца, но се надяваме през есента да има нов Висш съдебен съвет. Това заяви пред Нова тв министърът на правосъдието Николай Найденов.

„Тези, които са вършили несправедливости, не трябва да са в системата. Вече се работи по такъв законопроект и няма да имаме вечни началници. Хората, заемали вечно подобни високи длъжности, рано или късно стигат до зависимости и подобни действия", каза той.

"Една безконтролна власт дава отклоненията, които виждаме в момента", добави още той.

"Който и да разследва даден случай, нещата накрая опират до прокуратурата. И там приключва всичко", посочи Найденов.

Относно отстраняването на градския прокурор на София Емилия Русинова той заяви, че това няма да се случи в законовия срок.

„Но се надявам следващата седмица този въпрос да се разгледа. Нека не издавам намеренията си. Знам какво ще направя, ако не се съберат и не вземат решение за отстраняването й. В един процес има и елемент на изненада", каза министърът.

Попитан държани ли са в зависимости членовете на ВСС и кой държи записите, Найденов отговори, че това е проблем. „Проблем е, че те са държани с такива видеа. Министърът на правосъдието не може да издава присъди. Странното единодушие означава, че има един център на власт извън институциите. Но отново опираме до прокуратурата, която трябва да извърши действия", каза той.