Песков: Ако Зеленски с изявлението си демонстрира готовност да пристигне на територията на Русия, то трябва да дойде в Москва https://crimes.bg/po-sveta/peskov-ako-zelenski-s-izyavlenieto-si-demonstrira-gotovnost-da-pristigne-na-teritoriyata-na-rusiya-to-tryabva-da-doyde-v-moskva/196161 Crimes.bg

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отговори на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, който, в опровержение на вчерашните твърдения на Кремъл за превземането на Константиновка, предложи да се срещне там с Владимир Путин.

Песков повтори, че градът в северната част на Донбас е преминал под контрола на Русия, предаде Би Би Си.

По думите му, ако Зеленски с изявлението си демонстрира готовност да пристигне на територията на Руската федерация, то трябва да отиде в Москва.

"Все пак столицата на Руската федерация е Москва, а не Константиновка", каза Песков в интервю за "Комсомолская правда". "Затова той може да дойде в Москва, веднага щом е готов да вземе важни и отговорни решения. А кои точно - киевският режим знае много добре", припомни говорителят на Кремъл.

Предложението към Зеленски да дойде на преговори в Москва не е първото. Украинският президент е отказвал предишните.

"Разбира се, невъзможно е да се срещна с Путин в Москва. Това е същото, както да се срещна с Путин в Киев", - заяви Володимир Зеленски през януари тази година.

"Ако някой не иска да се срещне, но по някаква причина не може да си позволи да го каже направо, тогава се чуват тези покани за Москва", - добави президентът на Украйна.