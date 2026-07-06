Константин Вълков: PNR стана главният герой в политическия спор

Константин Вълков излезе с позиция в социалните мрежи по повод скандала с данните за пътувания на български политици и високопоставени лица, като постави акцент не толкова върху имената в конкретния случай, а върху начина, по който държавни системи и чувствителна информация могат да бъдат въвлечени в публичен политически сблъсък.

Закрихме досиетата, открихме PNR. Така се получава.

Шегата настрана, но намесването на служби, абревиатури, тероризъм и други подобни, когато става дума за български политици и високопоставени лица, винаги ни кара или да повдигнем вежди, или да се засмеем, но все пак е добре и да научим нещо повече за главното действащо лице, каквото е PNR (Passenger Name Record).

Така или иначе това авиационно чудо беше обект на разговор преди години, преди десетина, когато се измени и допълни закона за ДАНС.

Разбира се, в българския политически свят трибуната на парламента или маса с бяла покривка из провинцията са части от нов тип телевизионно студио, от което се изказват министри, бивши премиери и така нататък.

Има нещо тревожно и по комунистически старомодно в начина, по който това продължава да става. Или ще се чете от трибуната списък с чужди полети; или ще се вадят удостоверения, за да се докаже противното, ама не съвсем; или ще се замерят със служби и абревиатури PNR, които допреди месец не означаваха нищо за почти никого извън тесен кръг юристи по правата на човека и служители на гранична полиция. И други хора, които подозираха за какво може да се ползва PNR, но това беше ясно и преди десетина години.

Именно тази абревиатура обаче е истинският главен герой на историята, защото тя, а не Пеевски или Атанасова, е нещото, което трябва да ни занимава. Защото Пеевски и Атанасова са толкова до болка ясни, че вече дори не е интересно. Там е ясно какво трябва да се случи.

Не е още съвсем ясно друго. Въпросът, който остава след последната пресконференция и последното „удостоверение“, не е дали Атанасова е летяла с Пеевски. Той е дали в България съществува институция, способна и готова да откаже подобна заявка следващия път, когато обект на интерес не е Пеевски, а някой политик без адвокати и без публичност, за да се защити. Защото това би могло да бъде ползвано срещу всеки.

Демек, за да говорим конкретно все пак, имаме следното:

”Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух”

и:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” (ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г.)

Обн. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.

... но за всичко останало: ЛИНК В КОМЕНТАРИ... (в един проект за геополитика и геостратегии като "КАРТОГРАФИЯ" може да се пише и за това, все пак е част от световната игра)…

Източник: blitz.bg