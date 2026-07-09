Новият Рашков! Медия разкрива, че Демерджиев къта 15 имота и завидни спестявания

Вътрешният министър Иван Демерджиев има дълъг списък с имоти на свое име. Това стана ясно от една от декларациите му, подадена към КПКОНПИ. В нея той е нанизал цели 15 броя недвижими имущества, с които се конкурира с предшественика си на шефския стол в МВР Бойко Рашков, който пък притежава рекордните 19 имота на свое им. Това разкри още през 2023 година вестник „Ретро“.

Най-скъпата придобивка на Демерджиев е просторен апартамент в Пловдив от 197 квадрата, който е придобит от него и съпругата му Анета срещу 300 хиляди лева още през 2008 г. В същата година те се сдобиват и с по-малко жилище в Града под тепетата от едва 56 кв. само срещу 10 бона. На територията на Пловдив семейството притежава още един апартамент от 34 кв. м, гараж, паркомясто и парцел.

Очевидно вътрешният министър и жена му предпочитат да инвестират фамилните спестявания в недвижимо имущество, защото през 2020 г. са си купили и две ниви в известното пловдивско село Марково, прочуло се в околията като „Кварталът на богатите“. Там палати и вили имат всички местни бизнесмени, а сред новите инвеститори наред с Демерджиев е и Жан Виденов, който си строи къща в Марково от 3 години насам. Нива Демерджиев има и в съседното село Брестовица, която придобива през 2018 г.

10 години по-рано със съпругата му са си купили и още 4 ниви в село Васил Левски, община Опан, чиято площ възлиза на общо 11 декара. Останалите им 4 имота са на територията на Симеоновград и околията, където имат къща с двор и ниви. Интересна подробност е, че министър Демерджиев не е декларирал, че притежава автомобили на свое име, но пък има частна моторна лодка модел „Видра“.

Спестяванията на служебния шеф на МВР също не са никак оскъдни. Сумата, която е посочил като налични парични средства, възлиза на 450 хиляди лева. В банков влог пък държи още 92 338 лева. Така общата сума надхвърля половин милион.

Съпругата на Демерджиев – Анета, е известна пловдивска бизнес дама. На свое име тя има регистрирани 4 фирми, които управлява сама или в съдружие. Двамата са родители на син и дъщеря, които са ученици, а семейството на министъра на вътрешните работи продължава да живее и досега в Пловдив.

Всичко това доказва, че Демерджиев има завидно имотни състояние и че следва традицията на неговия предшественик Бойко Рашков, който според различни информационни източници притежава 19 имота.

Тъй като Демерджиев призовава постоянно за прозрачност, то е интересно дали ще бъде стриктен по отношение на проверките не само към другите лица, но и дали ще бъде взискателен към самия себе си.

Имотите на Рашков

В името на паметта ще припомним и разследванията на средства за масова информация за имотното състояние на депутата от „Промяната“ Рашков.

19 имота – апартаменти, дворни места, къщи, ниви, складове, гаражи и фитнес, притежава Бойко Рашков - това става ясно от декларацията му, подадена пред КПКОНПИ през 2024 година.

На изброената по-горе собственост може да завиди дори принцът на Монако Алберт. Короната от апартаменти и коли обаче е собственост на един комунистически следовател, който в цялата си битност е бил държавен служител.

Кой знае защо обаче години наред някогашното парламентарно острие се измъква сух от уж обективните и многобройни проверки.

Същата е ситуацията засега и с разработката "Градинаря".

През 2021 година пък стана ясно, че в инвестиционни и пенсионни фондове той има 600 638 лв. и още 44 913 лв., съобщи тогава epicenter.bg.

Към онзи момент Рашков имал банков влог от 106 228 лв., както и 10 000 на кредитна карта. 2019 г. е щастливата година за Рашков - тогава той придобива 19 апартамента, къщи, части от такива, както и земя в София и страната, както и два автомобила - Нисан Патрол и БМВ.

Туристически справочници и пътеводители

Интересно дали след като настоява за проверка на народни представители самият Рашков би се подложил на такава, която да покаже на българския народ произхода на неговите завидни за българския стандарт средства.

Дано въпросното лице намери у себе си капчица морал, за да докаже, че няма от какво да се срамува колкото и да е късно за това.

Източник: blitz.bg