Атанасова разобличи с документи лъжите на Демерджиев След новите факти МВР шефът трябва да си подаде оставката https://crimes.bg/vodeshha-tema/atanasova-razoblichi-s-dokumenti-lazhite-na-demerdzhiev-3/196387 Crimes.bg

Конституционният съдия Десислава Атанасова представи допълнителни документи и информация, засягащи пътуванията й извън страната в периода 5-8 април 2024 г.

Ео какво се посочва в позицията на Атанасова, изпратена до медиите:

Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

Във връзка с медийния интерес и въпросите, отправени към Конституционния съд, уточнявам, че:

Дипломаческият паспорт е вид български документ за самоличност.

Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д“ от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи.

В периода 5-8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция.

За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания.

Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция.

Източник: blitz.bg