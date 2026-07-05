Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС: Честит професионален празник на МВР!

Поздравявам всички служители на МВР, които днес празнуват своя професионален празник - 147-та годишнина от създаването на Министерство на вътрешните работи.
Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона.
Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължение, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия.
Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната.