Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС: Честит професионален празник на МВР! https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-chestit-profesionalen-praznik-na-mvr-3/196150 Crimes.bg

Поздравявам всички служители на МВР, които днес празнуват своя професионален празник - 147-та годишнина от създаването на Министерство на вътрешните работи.

Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона.

Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължение, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия.

Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната.