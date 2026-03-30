СКАНДАЛ! Митрофанова ли разпъва чадър над руснака-строител Сергей Синдраков и кога бг-институциите ще се задействат? Автопарк за над 5 милиона и заплата за три бона къта боса на „Билд-Ех"

Бездействието на родните институции и по-специално пасивността на Националната агенция за приходи и МВР относно руснака Сергей Синдраков, поставят основателни въпроси дали над сънародника на Путин не е разпънат чадър, на пук на евро-атлантическата ориентация на България. “Митрофанова ли го пази този, че никой не смее да го пипне? Уж властта се смени, но той остава недосегаем”, коментира юрист, запознат с далаверите му.

Сенчестият „бизнесмен“ от Русия Сергей Сергеев Синдраков, познат като официалния съпруг на бившата на Тодор Батков-младши моделка Юлия Юревич, притежава луксозен автопарк за над 5 милиона лева, докато пред НАП декларира смешната заплата от едва 3000 лева, която получава в дружеството на жена му „Билд-Ех“ ЕООД, разкри отлично информиран източник на Hotarena.net от приходната агенция.

Пълна ревизия на руснака и на свързаните с него фирми ще извади наяве колосални злоупотреби с неплащане на данъчни и осигурителни задължения, които се прехвърлят на кухи и фиктивни дружества за сметка на хазната и всеки изряден български данъкоплатец, категоричен е данъчният служител.

Както вече медиите писаха, лице на мръсния бизнес за милиони е тунингованата украинка Юлия Евгенивна Юревич-Синдракова, която се кичи с титлата „Мис България“ 2007.

На всички е ясно, че моделката няма и хал хабер от строителен бизнес, какъвто претендира да развива съпругът ѝ Сергей Синдраков. Първи писахме, че цялата криминална постановка се дирижира от руснака, който е скритият собственик на „Билд-ЕХ“ ЕООД – строителната фирма, през която върви основният поток мръсни пари.

Играчът от уж санкционираната Русия си развява коня пред погледа на НАП и прокуратурата, участва дори в доставките на обекти, свързани с националната сигурност като АЕЦ „Козлодуй“, припомни данъчният.

В „атомната афера“ лице отново е украинската му съпруга Юлия Юревич, която съвсем неслучайно е дъщеря на поставения от Москва енергиен бос в АЕЦ „Козлодуй“ Евген Юревич.

Дали Юлия и руснакът Сергей не изпират финансови потоци от ядрената централа през „Билд-Ех“ ЕООД е въпрос, който ще зададем официално на ДАНС, прокуратурата и НАП.

Множество разследващи журналисти поставиха серия неудобни въпроси до НАП от екипа на – финансови измами в строителния сектор, източване на ДДС в огромни размери чрез фиктивни сделки за строителство, пране на пари чрез прехвърляне на големи суми от други фирми към „Билд-ЕХ“ ЕООД и теглене на същите на каса от проформа собственика Юлия Юревич – Синдракова?

Това ли е цената на 5-звездния олигархо-мутренски живот на схемаджията от Русия Сергей Сергеев Синдраков, съпруг на бившата на Тодор Батков – младши миска Юлия Юревич? Данъчните наясно ли са, че схемаджията получава скромна заплата от 3000 лева, а крие автопарк за 5 милиона лева?

Медии с основание попитаха дали НАП случайно разполага с информация, че в дружеството „Билд-ЕХ“ ЕООД, което формално се управлява от невнятната в строителния бизнес „Мис България 2007“, има над 10 смъртни случая и трудови злополуки?

Запознат с криминалните схеми потвърди пред наш репортер, че украинката Юлия Юревич – Синдракова тегли милиони левове на каса всеки месец за нерегламентирани плащания на дружеството й „Билд-ЕХ“ с помощта на фалшиви договори и документи за извършване на несъществуваща строителна дейност.

Според данните, които трябва да бъдат проверени щателно и от ДАНС, понеже касаят пряко националната сигурност, оправната щерка на поставения от руска страна енергиен бос в АЕЦ „Козлодуй“ Евген Юревич пере парите на тати през същото компрометирано дружество.

Източникът от кухнята уточни, че засуканата миска има две деца от строителния измамник Сергей Синдраков. Руснакът, който напук на ЕС санкциите срещу Москва вършее необезпокоявано под носа на властите, буквално не поглежда другите си две деца от предишните си две жени, които завлича като собственички на измамни дружества, които той скрито управлява…

Този мутренски начин на живот е подплатен с неплащане на данъчни и осигурителни задължения в огромни размери, като колосалните суми се прехвърлят на кухи и фиктивни дружества, завърши източникът на Hotarena.bg.

