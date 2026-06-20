Скандал! Автотехнически експерт напуска СНАТЕБ заради незаконни действия на  проф. Карапетков

Искам членството ми да бъде заличено от СНАТЕБ, не искам да имам нищо общо с действията на ръководството му, казва инж. Делчев

Известният автотехнически експерт Стефан Кръстев Делчев, който е вещо лице от списъка на Софийски градски съд и член на Сдружение на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) обяви днес неочаквано, че напуска организацията, ръководена от проф. Станимир Карапетков.

Аргументите му са, че председателят на СНАТЕБ е назначил комисия и си е позволил публично да обсъждат и изготвят Становище по експертиза, която не е приета официално от съда и не е обсъдена на открито заседание.

Това е недопустимо, категоричен е Стефан Делчев. В случая става дума за експертиза назначена от Окръжен съд – Кърджали и най-вероятно се касае за делото на бившия лидер на ДПС Лютви Местан, което се оказа тежко манипулирано, заради политическа намеса. Преди дни съдът в Кърджали даде за пореден път ход на делото, което се влачи повече от седем години.

Искам членството ми да бъде заличено от СНАТЕБ, не искам да имам нищо общо с действията на ръководството му, казва инж. Делчев. Той е решен да търси правата си по съдебен път. Решението си Делчев публикува тази сутрин на страницата си във фейсбук.

През последните месеци атаките срещу проф. Карапетков зачестиха, заради съмнения за нагласени експертизи, които подменят истината и решават човешки съдби.

Архивният кадър е от катастрофата с Лютви Местан

Източник: faktor.bg