Сделки за 200 000 евро без финал: Над 10 клиенти обвиняват автокъща в измама Потърпевшите твърдят, че са превели крупни суми на софийска фирма, а месеци по-късно нито са получили автомобилите си, нито парите обратно, от "Дрийм Ауто Груп" отхвърлят обвиненията https://crimes.bg/vodeshha-tema/sdelki-za-200-000-evro-bez-final-nad-10-klienti-obvinyavat-avtokashta-v-izmama-3/194883 Crimes.bg

Повече от 10 души от различни населени места в страната твърдят, че са станали жертва на схема при покупка на автомобили от Германия чрез софийската фирма "Дрийм Ауто Груп". По думите им общата сума, преведена на дружеството, възлиза на около 200 000 евро, но обещаните автомобили така и не са доставени, съобщава "Нова телевизия".

Потърпевшите не се познават помежду си, но разказват сходни истории. Според тях сделките са сключвани основно между март и май тази година, а в някои случаи плащания са извършени още през януари. Преведените суми варират от 1000 евро капаро до над 20 000 евро за конкретни автомобили.

Един от клиентите разказва, че се е обърнал към фирмата по препоръка и не е имал съмнения относно коректността ѝ.

"Отидох по препоръка. Офисът изглеждаше напълно нормален, имаше сайт и всичко, което очакваш от сериозна компания", разказва той.

След плащането клиентите получавали потвърждение, че избраните автомобили са закупени и предстои да бъдат транспортирани до България. В някои случаи обещаният срок за доставка бил две седмици, а в други - около месец.

Въпреки това месеци по-късно автомобилите не са доставени. По думите на потърпевшите комуникацията с управителя на фирмата Аспарух Руйчев постепенно е прекъснала, а информация се получава единствено чрез служители на компанията и мобилни приложения.

Ощетените твърдят още, че фирмата продължава да рекламира дейността си и да приема нови клиенти.

"Този човек продължава да се рекламира и да привлича нови хора. Свързват се с нас хора, които са прочели негативните коментари в интернет и се опитват да разберат какво се случва", заявява друг потърпевш.

От "Дрийм Ауто Груп" отхвърлят обвиненията за умишлена измама. В официална позиция дружеството посочва, че от създаването си е обслужило успешно близо 400 клиенти и че проблемите с част от поръчките са възникнали поради обективни причини, които не зависят от компанията.

От фирмата твърдят, че на засегнатите клиенти е предложено прекратяване на договорите и поетапно възстановяване на сумите според финансовите възможности на дружеството.

Според потърпевшите обаче подобни предложения не са били отправяни или не са били реализирани на практика.

Междувременно засегнатите вече са подали жалби до различни институции и настояват случаите да бъдат обединени в едно общо разследване.

"Искаме всички сигнали да бъдат разгледани заедно и институциите да предприемат бързи действия", заявява един от потърпевшите.

Към момента няма информация за повдигнати обвинения по случая.

Потърпевшите очакват компетентните органи да установят дали става дума за неизпълнени търговски договори или за евентуално престъпление, свързано със заблуждаване на клиенти и неправомерно получаване на средства.

Източник: dir.bg