Съветът на ректорите към партията на Радев: Новата власт да промени модела на финансиране на университетите

Съветът на ректорите иска от новата власт да смени модела на финансиране на държавните университети, да приоритизира висшето образование и да го превърне в привлекателно за чуждестранни студенти. Това става ясно от писмо на съвета адресирано до лидерът на безапелационния победител след изборите Румен Радев.

В текста председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова поздрави коалицията на Румен Радев и изрази готовност за диалог по ключови за висшето образование политики.

Сред основните краткосрочни приоритети, посочени в писмото, по които Съветът има отдавна формулирани законодателни решения и набор от мерки и политики са:

- Бърза промяна на модела за финансиране на държавните висши училища, чиято философия е подчинена основно на показателя "среднопретеглен брой студенти“ и който изкривява пазарната и конкурентната среда не само на държавните университети, но и на частните;

- Спешни законодателни промени за превръщането на България в привлекателна образователна дестинация, отнасящи се не само до цялостното презентиране на държавата ни на глобалния образователен пазар, но и до ефективна регламентация на вноса на студенти от трети държави и износа на българско висше образование.

ФОКУС напомня, че в момента субсидиите се определят основно според броя на приетите студенти по държавния план-прием. Таксите се одобряват ежегодно от правителството и варират според качеството на обучението и акредитацията.

Размерът на издръжката на студент зависи от базов норматив, умножен по коефициенти за различните специалности и оценката на университета.

