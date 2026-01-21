Сарафов награди трима служители на МВР за проявен висок професионализъм при разкриване на въоръжения грабеж край Ихтиман (СНИМКИ)

ВОДЕЩИ ТЕМИ

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди с грамоти и плакети „Прокуратура на Република България“ главен инспектор Филип Благоев - началник на Районно управление-Ихтиман, старши инспектор Петър Георгиев - началник група Криминална полиция към РУ Ихтиман и младши полицейски инспектор Стефан Зашев - група Охранителна полиция към РУ Ихтиман. Отличията са за проявен висок професионализъм в изпълнението на служебните задължения при разкриването на въоръжен грабеж на голяма парична сума от инкасо автомобил.

На 16.01.2026 г. след получаване на сигнал на мястото на грабежа – в района на ж.п. гарата в гр. Ихтиман, незабавно пристигнали служители на Районно управление-Ихтиман към ОД на МВР-София. В резултат на бързите им и професионални действия били установени двете лица, участвали в престъпното деяние. То е квалифицирано по чл. 199, ал. 2, т. 3, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Спрямо двамата обвиняеми по искане на Окръжна прокуратура-София съдът е наложил мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Борислав Сарафов поздрави полицейските служители и изтъкна проявените от тях професионализъм, отговорност и бързина при разкриване на тежкото криминално престъпление.

На награждаването в Съдебната палата в гр. София присъстваха Христина Лулчева, административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

