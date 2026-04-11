„Репресивният балон" Дечев–Кандев се спука, топ адвокат защити Донев, освободен е без обвинения

Общинският съветник Валентин Донев, който бе задържан за купуване на гласове в района на град Разлог, беше освободен днес около 16:30 ч., след като изтече 24-часовото му задържане. Ключова роля в развитието на случая изигра неговият защитник – топ адвокат Галя Гълъбова от Софийската адвокатска колегия, която категорично заяви, че срещу клиента ѝ няма никакви данни за извършено престъпление.

В изявление до медиите адвокат Гълъбова подчертава, че при извършените претърсвания в дома и работното помещение на общинския съветник не са открити никакви уличаващи доказателства.

„Валентин Донев беше освободен без повдигнати обвинения, тъй като не са установени никакви данни за извършени от него престъпления. Не е установена никаква връзка, дори бегло познанство, между него и другото задържано при акцията лице. Свидетели сме на поредния полицейски произвол, осъществяван целенасочено към симпатизанти на една определена политическа партия, към лица с активна гражданска позиция, започнал с фанфари и гръмки заклинания от „силните на деня“ и завършил тихомълком с погром“, заявява защитата.

По думите на адвокат Гълъбова, действията на органите на реда спрямо Донев не се изчерпват единствено със задържането. Защитата твърди, че в рамките на приблизително десет дни преди ареста той е бил обект на системни проверки и контролни действия. Сред тях се посочват ежедневни спирания на автомобила му за проверка, многократни претърсвания, както и съставяне на актове за административни нарушения с незначителен характер – включително за липса на светлоотразителна жилетка и неправилно съхранение на автомобилна аптечка. Адвокат Гълъбова допълва, че разполага със снимков и видео материал, който според нея доказва честотата и характера на тези действия, и подчертава, че ще бъдат предприети съответните законови стъпки при необходимост.

Защитата акцентира върху високия обществен статус и образование на Донев, като посочва, че той е завършил право в Нюрнберг, Германия, владее три езика и е уважаван представител на местната общност в Разлог.

„Млад и проспериращ човек, чиято репутация не може да бъде осквернена от „Рамбо“ и „Господин за един ден“. Симпатизирането на определена политическа партия не Ви прави престъпници. Това е избор, който трябва да се отстояват с гордо вдигната глава, въпреки полицейския произвол. Не се колебайте да потърсите адвокатска защита и то мигновенно при задържане, защото реваншизмът и мракобесието нямат почивен ден„, се казва още в изявлението към медиите.

Позицията на защитата определя ареста като целенасочена акция срещу симпатизанти на определена политическа партия и опит за „медийна PR акция“ и отправи остри критики към ръководството на МВР в лицето на главния секретар Георги Кандев и служебния министър Емил Дечев.

Към настоящия момент от Министерството на вътрешните работи не са публикували официална позиция след освобождаването на Донев, нито са предоставени подробности за хода на разследването.

Източник: pirinpress.com