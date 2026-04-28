Ръководството на Световната ушу федерация остана впечатлено от "Акве Калиде"

Ръководството на Световната ушу федерация, президенти на федерации на няколко държави, придружени от китайския консул, посетиха част от туристическите забележителности на Бургас.

Сред тях бе и Аква Калиде – утвърдена туристическа забележителност. Посещението бе част от развлекателната програма на борда на директорите по време на провеждащото се в спортна зала "Младост“ световно първенство по тайчи, съобщиха от Община Бургас.

Бургас спечели за трети път домакинство на престижния шампионат на планетата, като в петото световно първенство участват отбори от 44 държави.

Визитата за пореден път доказа, че спортът допринася за развитието на туризма и икономиката у нас. Защото историята за минералните извори, римска баня и тракийско наследство, не просто хареса на китайските гости, но и е в основата за следващо посещение на гости от Азия по бургаските туристически обекти.

Спортната надпревара продължава до 29 април при вход свободен.

