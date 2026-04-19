„Прогресивна България“ на Радев печели предсрочния вот в България

„Прогресивна България“ на Румен Радев печели осмите предсрочни парламентарни избори за последните пет години, предаде репортер на БГНЕС.

Първите прогнозни резултати на „Алфа Рисърч“ сочат:

„Прогресивна България“ – 37,5% ; ГЕРБ-СДС – 16.2% ; ПП-ДБ – 14,3% ; ДПС-Ново начало - 8.4 %; „Възраждане“ - 4,9% ; БСП – 4,1%

Разпределението като места в парламента: 105 народни представители за "Прогресивна България"; 46 за ГЕРБ-СДС; 40 за ПП-ДБ; 24 за ДПС-Ново начало; 14 за "Възраждане"; 11 за БСП.

Първите прогнозни резултати на „Маркет Линкс“ сочат:

„Прогресивна България“ - 38,9%; ГЕРБ-СДС – 15,4% ; ПП-ДБ -13,6% ; ДПС-Ново начало – 7,5 %; „Възраждане“ - 5,1%; БСП – 4,1%

Разпределението като места в парламента: 110 народни представители за "Прогресивна България"; 44 за ГЕРБ-СДС; 39 за ПП-ДБ; 21 за ДПС-Ново начало; 14 за "Възраждане"; 12 за БСП.

Първите прогнозни резултати на „Тренд“ сочат:

„Прогресивна България“ получава – 39,2%; ГЕРБ-СДС - 15,1%; ПП-ДБ - 13,3%; ДПС-Ново начало - 8,1%; „Възраждане“ - 5%; БСП - 4.2%

Първите прогнозни резултати на „Мяра“ сочат:

„Прогресивна България“ - 38,7%, ГЕРБ-СДС – 14,8%, ПП-ДБ – 13,1%, ДПС – 9,2%, "Възраждане" – 5,3%, БСП - 4%

Избирателната активност към 19.00 часа:

„Алфа Рисърч“ - 46,7%

„Маркет Линкс“ - 47,2%

„Мяра“ - 44,9%

Политиците призоваха българите да гласуват за силна и просперираща България

Водещи политически фигури гласуваха в страната и призоваха гражданите да упражнят правото си на вот. Основното послание беше хората сами да изберат управлението на страната и посоката ѝ на развитие като силна и просперираща европейска държава.

Президентът Илияна Йотова гласува машинно, като отбеляза, че е имало кратък технически проблем, който бързо е бил отстранен. Тя изрази доверие в машинния вот и подчерта, че подобни ситуации са нормални.

По думите ѝ страната има нужда от стабилно Народно събрание и бързо съставяне на правителство, което да се справи с нарастващите цени и важните вътрешни проблеми. Тя призова за висока избирателна активност и отговорност към бъдещето на държавата.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че е гласувал за европейска България, в която хората живеят достойно и без натиск. Той подчерта значението на работещи институции, които защитават гражданите. Според него е важно хората да гласуват масово, за да се противопоставят на опитите за манипулация и да покажат силата на свободния избор.

Лидерът на най-голямата парламентарно представена коалиция ГЕРБ-СДС Бойко Борисов изрази съмнение, че след изборите ще бъде съставено стабилно правителство и заяви, че ГЕРБ няма да участва в коалиции при настоящите условия. Той отправи критики към машинното гласуване и изборния процес, но подчерта, че партията му ще бъде конструктивна опозиция, ако не е първа политическа сила. Призова гражданите да гласуват.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев призова гражданите да се възползват от възможността да променят управлението и да се противопоставят на порочни модели. Той акцентира върху нуждата от възстановяване на справедливостта и реформи в съдебната система. По думите му най-важно е съставянето на стабилно правителство, което да решава реалните проблеми на хората. Той заяви готовност за сътрудничество с партии, които споделят неговите идеи.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призова хората да излязат да гласуват, за да не се стига отново до протести. Той подчерта, че страната има шанс за положителна промяна. Според него изборът е между европейско развитие и отклонение от тази посока, като призова за подкрепа на по-висок стандарт на живот и доходи.

Съпредседателят на „Да България“ Ивайло Мирчев призова избирателите да мислят за бъдещето на децата си, когато гласуват. Той изрази надежда за висока активност и решаващ резултат. Той отправи апел към политиците да не създават излишно напрежение и подчерта, че изборите са важни за посоката на България.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че е гласувал за „държавата на хората“ и за повече сигурност и просперитет. Той подчерта, че гражданите днес решават на кого да поверят бъдещето на страната.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е гласувал за свободна и независима България. Той отбеляза повишена избирателна активност. Според него именно чрез гласуването гражданите могат да променят бъдещето на страната и да поемат в нова посока.

Световната преса вижда в Румен Радев проруския фаворит на изборите в България

Световните медии отразяват парламентарните избори в България с фокус върху Румен Радев, определян като фаворит и като политик с проруски позиции. АФП отбелязва, че страната гласува за осми път за пет години и подчертава двойствените му послания – борба с „олигархичния модел“, но и призиви за възобновяване на диалога с Москва, както и критики към военната помощ за Украйна.

„Ню Йорк Таймс“ и Ройтерс също го описват като проруски настроен политик, който обещава борба с корупцията и край на политическата нестабилност. В същото време той говори за европейско развитие, но с прагматични отношения с Русия. „Гардиън“ повтаря тази линия, акцентирайки върху противопоставянето му на военната подкрепа за Украйна.

Анализи на „Файненшъл таймс“ и „Монд“ поставят Русия в центъра на политическия дебат, като дори го наричат „троянски кон“ на Москва. Полският канал TVP World предупреждава, че евентуално управление около Радев може да отслаби подкрепата за Украйна и санкциите срещу Русия.

„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ поставя въпроса дали България може да тръгне по пътя на Виктор Орбан, но заключава, че подобен сценарий е малко вероятен заради липсата на мнозинство и ограничените коалиционни възможности. Според изданието, въпреки проруския му образ, политическата реалност в страната остава по-сложна.

Руските агенции ТАСС и РИА Новости също го представят като водещ кандидат, но подчертават несигурността около съставянето на стабилно правителство. Те акцентират върху позициите му срещу санкциите и в полза на възстановяване на отношенията с Русия, като отбелязват и зависимостта на България от европейските партньори.

В същото време проевропейската линия остава представена от Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ, които според международните агенции вероятно ще бъдат втора политическа сила и продължават да защитават европейската ориентация на страната.

Изборите в цифри

Изборният ден започна в 7.00 ч. и като цяло протече нормално, въпреки че на някои места гласуването с машини бе преустановено заради проблеми – над 110 машини дефектираха. Изборният ден ще приключи последно за сънародниците ни по Западното крайбрежие на САЩ.

В надпреварата за 52-рото Народно събрание участват 24 формации – 14 партии и 10 коалиции, с общо 4786 кандидати. От тях 1439 са жени, а 3347 – мъже, като 1019 се кандидатират в два района.

В страната ще има около 12 000 избирателни секции, като в 9354 от тях ще може да се гласува и с машина. Осигурени са 1251 секции за хора с увреждания, оборудвани с тактилни шаблони и QR кодове за звуково възпроизвеждане на информацията.

Право на глас имат 6 575 151 души. На последните парламентарни избори – от 27 октомври 2024 година, имащите право на глас са били 6 601 262. І БГНЕС