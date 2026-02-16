Продуцентка на хитовия сериал "Техеран" е открита мъртвa в гръцки хотел Тя е била в столицата Атина, за да наблюдава снимките на новия сезон на шпионската поредица https://crimes.bg/vodeshha-tema/producentka-na-hitoviya-serial-teheran-e-otkrita-martva-v-gracki-hotel-3/185108 Crimes.bg

Дана Идън, създателката и продуцентка на израелската шпионска драма "Техеран", беше намерена мъртва в гръцки хотел по време на снимките на новия сезон на сериала. Тялото на 52-годишната израелка е било открито от брат ѝ в хотелската ѝ стая в Атина, след като не отговорила на съобщенията му.

Местната полиция разследва причината за смъртта ѝ и се очаква аутопсия, но гръцките новинарски издания твърдят, че в момента няма индикации за насилие. Продуцентската компания на "Техеран" Dana & Shula Productions, на която Идън е съсобственик, изрази почит, заявявайки, че са "шокирани от загубата".

"Шокирани сме и натъжени от преждевременната кончина на нашия любим приятел и партньор. Дана беше надарен творец с международна репутация."

В интернет вече се появиха спекулации, че Идън е била убита от ирански агенти, но продуцентската компания разсея слуховете в изявление. "Продуцентската компания иска да стане ясно, че слуховете за смъртта, че е престъпна или националистическа, не са верни и са безпочвени. Призоваваме медиите и обществеността да не публикуват неоснователни теории и да действат отговорно и чувствително. Това е момент на огромна болка за семейството, приятелите и колегите", добавя се в съобщението. "Искаме да запазим достойнството и личния живот на Дана."

"Техеран" спечели награда "Еми" през 2021 г. за най-добър драматичен сериал, с участието на Глен Клоуз и Хю Лори съответно във втори и трети сезон.

Снимките на четвъртия сезон бяха в Гърция, като Атина трябваше да замести мястото на действие, тъй като градовете са визуално сходни по райони, а на израелците е забранено да посещават Иран.

Сериалът разказва за млада агентка на Мосад, която се внедрява в ядрената програма на Иран под фалшива самоличност, но попада в капана на фалшивия си живот.

Източник: dir.bg