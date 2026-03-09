УБИЙСТВЕН АНАЛИЗ! Александър Колячев - ВРИД шефът на КЗП носи пряка отговорност за скъпотията в страната Комисията дори минимално не успява да се справи със задачата си във връзка с въвеждането на еврото, твърдят експерти https://crimes.bg/vodeshha-tema/ubiystven-analiz-aleksandar-kolyachev-vrid-shefat-na-kzp-nosi-pryaka-otgovornost-za-skapotiyata-v-stranata-3/186859 Crimes.bg

Как управленската импотентност на временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев хвърли България в инфлационна бездна и защо повереното му ведомство се провали със задачата си във връзка с приемането на еврото, отговор на тези въпроси дава експертен анализ, дошъл на редакционната ни поща.

Документът разкрива грубите пропуски в дейността на Колячев и тоталния хаос, който цари в КЗП. Авторите на доклада изтъкват и тоталната невъзможност на председателя да защити правата на българските потребители, които превиват гръб под тежестта на непрекъснато скачащите цени на стоки и услуги. Вместо да вземе навременни и ефективни мерки, както повелява законът, ВРИД шефът симулира дейност с безсмислени проверки и крие безхаберието в медийна мъгла от нескончаеми публични отчети и празнословни тв-изявления. Ето какво изтъкват експертите в своите наблюдения над работата му:

Как КЗП защитава потребителите при бума от жалби за завишени сметки?

Може би по същия начин, по който ги „защити“ при казуса с двойните цени на Градска мобилност?

КЗП излиза със становище, че е изискала документи от електродружествата, научаваме от поредното прессъобщение на ведомството. Това като че ли вече сме го чували и при случая с Градска мобилност. Очакваме ли същия резултат? Най-вероятно да, ако се позовем на горчивия си опит.

Създава се усещането, че КЗП симулира дейност, начело с временно изпълняващ длъжността председател без управленски опит в контролен орган, особено в държавен регулатор, какъвто е КЗП. Видно от драстичните увеличения на цените във всички сектори, Комисията дори минимално не успява да се справи със задачата си във връзка с въвеждането на еврото. Основната причина за това несправяне е липсата на каквито и да е управленски качества, опит, грамотност и умения за овладяване на кризисни ситуации у състава на комисията и в частност най-вече у ВРИД председателя Александър Колячев.

В Министерски съвет, не липсват коментари и подмятания по адрес на ръководителя, свързани с инфантилното му поведение, липсата на ориентация по чувствителни теми и ситуации, както и с очевидната му неадекватност при работата със служителите в повереното му ведомство.

Всичко това се случва под натиска на члена на комисията – Цветислава Лакова, която очевидно реализира личните си амбиции, като го принуждава да предприема действия, които неизбежно ще го уязвят, с цел впоследствие самата тя да застане начело на Комисията, за което многократно е провеждала разговори в Министерски съвет, но явно нейният капацитет е още по-мижав.

Стилът на работа на Колячев наподобява този на старшина с ограничен умствен капацитет, командващ редници-висшисти, което е явен признак за комплексираност, твърдят хора, имащи преки наблюдения над работата му.

Те твърдят, че настоящият ръководител заедно с члена на институцията- Цветислава Лакова обикалят медиите и разпространяват прессъобщения за извършени проверки, наблюдение на пазара и изискване на становища от електродружества или общини. Но какъв е реалният резултат от това управление?

Цветислава Лакова

Цените в сектора на услугите са се увеличили значително, на щандовете в супермаркетите се наблюдава осезаем ръст, цените на битовите консумативи растат, появяват се сигнали за необосновано високи сметки за електроенергия и увеличение на цената на водата. А КЗП „наблюдава“ и отчита броя на извършените проверки.

Резултатите от тази дейност обаче остават неясни за обществото.

Потребителите вече се питат дали не е правилно след изтичането на шестмесечния период (11.03.2026 г.) на временно управление председателят, а и целият състав на Комисията не трябва да бъде сменен със специалисти с реален управленски опит, стратегическо мислене и доказани ръководни качества.

Във връзка с обявените предстоящи проверки от Сметната палата относно изплатените бонуси в КЗП обществото има право да бъде информирано какви точно бонуси са получили временно изпълняващият длъжността председател и членовете на комисията от началото на 2026 г., предвид резултатите, които институцията отчита по отношение на регулацията на пазара и изпълнението на правомощията си по закона за въвеждане на еврото.

Преди дни дори Асен Василев поиска оставката на ръководството на КЗП, и по-специално на временно изпълняващия длъжността председател Александър Колячев. “Явно любовта бързо е угаснала — а както често се случва в политиката, когато любовта си тръгне, на нейно място идва омразата”, убедени са анализатори на процесите.

Катерина Граматикова

Но по думите им, има и един много по-интересен детайл.

В последния ден на редовното правителство Министерският съвет назначава още един член на КЗП — Катерина Граматикова (бивш началник на политическия кабинет в Министерството на транспорта). И така стигаме до абсурда: Комисията за защита на потребителите в момента има трима членове… и нито един титулярен председател.

Това не е просто странно. Това е юридически прецедент.

Съгласно устройствения правилник, комисията е в състав от трима членове, включително председател. А днес реалността е друга — трима членове, но длъжността председател е вакантна.

Въпросът е прост:

Как функционира орган, който по правилник трябва да има председател, но на практика няма такъв?

Отговорът е кратък — никак!

Просто стоят в удобните си кабинети и си взимат държавните заплати, и бонусите за нищо правене.

В следващите седмици ще стане ясно дали КЗП ще бъде част от решението или ще се превърне в още един фактор за задълбочаване на кризата, завършват авторите на анализа.

Източник: crimesbg.com