ПОЗОР! Кабинетът “Петрохан” измъкна Бербатов сух за патлака в джипа му. Защо МВР не отне разрешителното и не конфискува оръжието?

Футболният пенсионер Димитър Бербатов за пореден път доказа, че правилата и законите не важат за него. След като вчера бе заснет да оставя часове наред без надзор бойния си пистолет “Глок” на предната седалка в лъскавата си G-класа (също паркирана в нарушение), днес лично служебният главсек на МВР Георги Кандев информира чрез профила си във фейсбук, че на ритнитопковеца му била наложена максималната глоба и му бил съставен акт за неправилно съхранение на оръжието, съгласно закона.

Юристи и бивши служители на вътрешното ведомство, до които се допитахме обаче заявиха, че вместо истинско наказание, полицията и Бербатов са спретнали поредната пиар акция, увенчана със санкция от 500 до 2000 лв. (и съответната им равностойност в евро).

Реалното справедливо наказание за подобна мърлящина, извършена от член на политическия кабинет на действащ премиер, следва да бъде отнемане на разрешителното за притежаване на оръжие и конфискация на самия патлак, уточниха експертите.

Защото действията на Димитър Бербатов категорично не попадат в хипотезата “лек случай”. Тъкмо напротив - съдебната и административна практика ги третират като сериозен риск за обществената безопасност и груба небрежност. Не само заради факта, че футболистът вече е политическо лице и известна публична фигура. А най-вече защото случката е заснета посред бял ден, на централна софийска улица, пистолетът е видим, лесно би могъл да попадне в чужди ръце (при евентуално разбиване на автомобила), а така изтипосан на седалката всява страх и смут у редовите граждани, които могат да го видят през стъклата.

Справка в медийните архиви говори, че си касае за рецидив, а не за изключение. Димитър Бербатов явно има слабост към пистолетите. В подкаст на Тото, излъчен преди 3 години, той обяснява, че докато е бил в Германия, е попаднал на магазин за оръжия, откъдето си закупил пушка и газов пистолет. С пистолета той стрелял на паркинг няколко пъти, а след това и по случайност в колата си. Два дни по-късно същата история се повторила, когато стрелял няколко пъти с пушката в бутилка с вода, пише сайтът “Трафик Нюз”.

Медията припомня, че разрешителните за носене на оръжия бяха централна тема при трагедията “Петрохан”, на чието име бе наречен и служебния кабинет заради близостта на множество фигури там до ППДБ, които пък дълги години са разпъвали чадър над педофилската секта на Ивайло Калушев.

На 1 ноември 2021 г. на името на Ивайло Калушев е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов (той беше открит мъртъв край хижата заедно с Дечо Василев и Пламен Статев) МВР е издало разрешение за притежание на 16 огнестрелни оръжия, като всичко това се е случило на 23 август 2021 г. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Но дори да се абстрахираме от очевадната аналогия между Бербатов и Калушев по отношение на влечението им към бойни пистолети, то решението на МВР и на главния секретар Кандев да отърве съветника на Андрей Гюров само с глоба, е в конфликт със съществуващата практика и принципите на съразмерност.

Ето какво уточниха юристи по наказателно право, към които се допитахме за коментар:

Ако приемем за установено, че оръжието е било оставено с часове, на видимо място и без надзор, какъвто е случаят с Димитър Бербатов, който бе филмиран и разпространен в стотици средства за масово осведомяване и канали в социалните мрежи, това обичайно се квалифицира като грубо нарушение на правилата за съхранение и контрол по Закона за оръжията и боеприпасите.

Какво би следвало по принцип (съгласно юридическия стандарт)? При такава фактическа обстановка, в практиката се приема, че това НЕ е „лек случай“, а обикновено попада в хипотеза на сериозен риск за обществената безопасност и груба небрежност.

Какви мерки обичайно се налагат в такива случаи?

При сходни казуси (съгласно съдебната практика, която е извор на право), често се стига до: отнемане на разрешителното и/или отнемане на оръжието, а не само глоба, защото ключовият критерий е: “надеждност на притежателя“

Оставяне на боен пистолет в автомобил, на видно място и за продължително време се приема като индикация за ненадеждност. При така описаната фактическа обстановка, това обективно се доближава до основание за отнемане на разрешително

Юридическо заключение е, че налагането само на глоба е в долната граница на допустимото и може да бъде спорна от гледна точка на съразмерност и съществуваща практика.

Това е случай, при който законът позволява по-тежка мярка, но МВР е избрало по-лека санкция, което поставя въпроса за последователност и равенство пред закона, допълниха събеседниците ни.

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Вън от всичко, казано до тук, призоваваме МВР да уточни има ли подадени заплахи, застрашаващи живота и сигурността на Димитър Бербатов. Защото пистолетът не е и не трябва да бъде аксесоар, подсилващ нечия мъжественост. Оръжието е законно средство за самоотбрана, но то следва да се носи от цивилни лица само ако притежанието му е достатъчно мотивирано. Не сме чули футболистът да има на свое име охранителна фирма или да е лицензиран по закона за частната охранителна дейност. Никъде не сме прочели той да има сериозни врагове, нито някой да застрашава неприкосновеността му.

Както написахме в началото на този текст, единственото му доскорошно качество беше на футболен пенсионер и милионер. Отскоро пък е член на политическия кабинет на Андрей Гюров. В допълнение се прави на меценат, загрижен за детското възпитание и спорт. Нито едно от тези качества не обуславя носенето на патлак посред бял ден.

Единствената възможна хипотеза е някой от стотиците рогоносци, чиито съпруги и приятелки е озлочестил, преспивайки в семейните им ложета (ако вярваме на слуховете), да е решил да отмъсти за поруганата чест. Друго житейски оправдано предположение е зарязана любовница да му устрои публична сцена насред София за това, че я е съблазнил, прелъстил и изоставил безогледно, тичайки след поредната фуста.

Оставяме МВР да прецени дали така разгледаните опции са достатъчно основание един премиерски съветник да плаши гражданите с боен пистолет, оставен небрежно на предната седалка. Сега предстои да видим кой хазартен бос ще му плати глобата, наемайки го за поредната реклама.

