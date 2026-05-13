Къде са родителите? Дете с тротинетка "прелетя" през кръстовище, друго го като "герой"

Майка алармира в социалните мреже за опасна проява на дете с електрическа тротинетка в Пловдив. По думите ѝ случката се разиграла около 21:00 ч. на светофара на Коматевския възел.

Жената, запазваща анонимност, разказва, че момче на около 10–12 години пресякло диагонално кръстовището с тротинетката си, без да се огледа. След това момчето продължило с много висока скорост по велоалеята.

Пловдивчанката посочва, че пътувала в същата посока с автомобил, но въпреки това не успяла да го настигне до следващия светофар.

„Днес около 21:00 ч. на светофара на Коматевския възел станах свидетел на нещо много притеснително. Дете на около 10–12 години пресече диагонално кръстовището с тротинетка, без да се огледа, а след това продължи с изключително висока скорост по велоалеята. Дори след като завих с колата след него, не успях да го настигна до следващия светофар“, пише тя.

По думите ѝ хора са успели да спрат детето и да му направят забележка. Реакцията му обаче била кратка – погледнало ги и продължило по пътя си.

Майката уточнява, че детето е носело каска, но според нея това не е достатъчно, когато поведението на пътя е рисково.

„Да, носеше каска. Но това не решава проблема“, отбелязва тя.

Жената подчертава, че не пише публикацията, за да обвинява детето, а за да напомни на родителите, че електрическите тротинетки не са играчка. Според нея много деца не познават правилата за движение и не осъзнават реалната опасност, в която могат да попаднат.

„Пиша това не за да обвинявам детето, а за да напомня на всички нас – родителите – че тези тротинетки не са играчка. Децата ни често не познават правилата за движение и не осъзнават опасността. А после, когато стане трагедия, започват обвиненията – шофьорът ли е виновен, детето ли е виновно...“, посочва тя.

Случката е направила силно впечатление и на нейното 10-годишно дете, което също било в автомобила. По думите на майката то гледало момчето с тротинетката „като герой“, което я принудило да му обясни защо подобно поведение не е смелост, а сериозна опасност.

„В колата беше и моето 10-годишно дете. То гледаше това момче като герой. Наложи се да му обяснявам защо подобно поведение не е смело, а опасно“, допълва пловдивчанката.

В края на публикацията си тя отправя призив към родителите да обръщат повече внимание къде и как карат децата им.

„Родители, моля ви – обръщайте внимание къде и как карат децата ви. Една секунда невнимание може да струва твърде много“, пише майката.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността при използването на електрически тротинетки от деца, особено в тъмната част на денонощието и в близост до натоварени кръстовища.

