Делян Пеевски, лидер на ДПС : Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето!

Iva Ivanova
Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. 

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. 

С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина. 

Източник: dps.bg

