ПЛАНИНАРИ КЪМ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ: Спонсорирайте и нашата хижа, ние ще намерим кой да Ви опъне!

Признанията на Васил Терзиев, че лично е броил 80 хил.лв. за хомо педофилската секта на Ивайло Калушев на хижа “Петрохан”, събудиха искрена завист у останалите планинарски сдружения, които също имат нужда някой да им помогне със свежи средства за да стегнат туристическите си бази. Природолюбители и еколози с право се запитаха защо техните призиви за материална помощ години наред остават глас в пустиня докато към бандата извратеняци са текли дебели пачки.

На тоя фон съдържателите на хижа “Средногорец” отправиха нестандартен апел към нежния градоначалник. В отворено писмо до Терзиев, публикувано в социалните мрежи, те горещо му се примолиха:

“Уважаеми г-н Кмете,

Спонсорирайте и Вашата хижа. Ние ще намерим кой да Ви опъне 😂😂😂”.

Близостта на столичния кмет до рейнджърите с обратни наклонности повдигнаха множество въпроси на каква основа почива познанството им. Още преди да седне на кметския стол за Терзиев гръмнаха разкрития, че докато е бил женен се е радвал на крепки мъжки ласки от фитнес инструктор, работещ в лъскавия The Gym. Любовта им била бурна и гореща, а мускулягата се обзавел с последен модел джип, армаган от Васко Ухото.

За хомосексуалното му минало пък коментари, написани още преди 5-6 години, можеха да бъдат прочетени в няколко кариерни форума, където бивши негови служители откровеничеха за интимността му с богат чужденец, изживявана в офисните кенефи.

След като спечели изборите, “отрочето на ДС” се разведе тихомълком, а близки до него медии контролирано пускаха слухове за афери със знойни госпожици, най-вероятно да замажат изтеклото инфо за анална податливост.

Трагедията с “Петрохан” обаче възроди мълвата, че всъщност кмета може би чувства разстреляните педали повече от близки до сърцето си. Ето защо е решил да се бръкне с 80 бона за да си купят те бойни дронове и пушки последен модел. Върхът на перверзията беше признанието, че е посещавал хижата със семейството си и “не бил видял там нищо нередно”.

Най-вероятно фактът, че малолетни и непълнолетни момченца делят един креват с 50-годишни чичаци в средите на ППДБ е нещо съвсем естествено, не скриха отвращението си потребители в социалните мрежи.

