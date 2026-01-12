Петър Колев: Правителството в РСМ има някаква стратегия за стимулиране на агресията към всичко българско

С нападението над българското посолство в Скопие става ясно, че правителството в Северна Македония има някаква стратегия за стимулиране на агресията към всичко българско и към не само граждани в северна Македония, които се самоопределят като българи, но явно и към български символи, към български институции. И това става ясно на фона на всички тези събития, които се случиха в последния период от време. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС бившият ръководител на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония Петър Колев.



Реакцията на македонския външен министър, че това било изолиран случай и че македонската държава нямало как да предотврати всяко едно криминално посегателство, липсата на реакция от страна на македонския полицай, който по закон би трябвало да пази пред всяко едно посолство, както и скриването на идентичността на заловения извършител според госта говорят, че този човек има някакви допирни точки с определени политически кръгове или слоеве в Македония. "Тук има ясно послание, че правителството в Скопие ни казва директно в лицето: не ни пука за вас, не ни интересува какво мислите вие. Въпросът е българската дипломация да намери този подход, да намери тази стратегия и начин на действие, който ще докара до трайно решаване на въпроса с Северна Македония, както преди години направи Гърция,“ посочи той.



"От 1991 година за нито едно посегателство срещу българин в Македония, срещу български културен център или срещу българска институция, след задържането и намирането на някакви извършители няма ефективни наказания,“ посочи Колев и допълни, че когато една държава иска да се справи с дадени негативни явления в своето общество, тя има правомощията и може да изпрати ясно послание, че иска да се справи с тях. "За разлика от България, Северна Македония нито веднъж до сега не е изпратила ясен сигнал с влязла в сила присъда, че такива неща в Македония няма да бъдат толерирани.“



Според Колев подходът на Северна Македония към нас е изключително важен за репутацията на България пред света. "Ако ми не можем да се справим с Северна Македония, която е държава колкото "Люлин“ в София, толкова е голяма, толкова е и икономиката, толкова са и възможностите, тогава си задавам ключовия въпрос: как ние като страна ще отстояваме националните си интереси в ЕС или НАТО, където текат глобални процеси. И смятам, че ние като общество трябва да изискваме от нашите политици, от нашето външно министерство да спечели тази битка на всяка цена, защото тук става въпрос за изключително важно нещо за нас.“

