Първанов греши жестоко, че Зарков няма зависимости - той е собственост на Кирил Добрев

Бившият държавен глава Георги Първанов направи несполучлив опит да измие лицето на новоизлюпения шеф на БСП Крум Зарков като в интервю пред България он Еър посочи, че той нямал никакви зависимости.

Президентът на БСП греши жестоко, тъй като Крум Зарков е еднолична собственост на търговеца с горива Кирил Добрев.

Един от най-противоречивите червени политици от Прехода насам е превърнал Зарков в своя кукла на конци, а в същото време върти плоски маневри като се отказва от зам.-председателския пост в парламентарната група на левицата.

Добрев обаче няма как да влезе в ролята на прочутия кардинал Ришельо и да намести пластовете в соцпартията като избута напред протежето си Наталия Киселова.

Бившата шефка на Народното събрание (НС) е една от най-големите послушници на Добрев, което личи и от парламентарната й дейност.

В същото време Зарков, който уж представлява новото лице на БСП, е не само обвързан с Добрев, но и е негов личен продукт, който сега е поставен на витрината на "Позитано" 20.

Специалисти с дългогодишно потекло не могат да си простят, че партията им е взета на концесия от група спорни кадри, които загърбиха идеалите на комунизма и се превърнаха в милионери за отрицателно време.

Самият Добрев приключва дейността на партия със 130-годишна история, което слага край на мечтите на цели поколения леви избиратели да изживеят нов политически ренесанс.

Интересно, какво би си помислил бащата на Кирил Добрев - Николай, ако беше жив за действията на своя наследник.

Източник: blitz.bg