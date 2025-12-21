Първан Симеонов полегна като пудел в краката на Радев! Поръчковата му агенция "Мяра" обслужи пошло новата партия на президента https://crimes.bg/vodeshha-tema/parvan-simeonov-polegna-kato-pudel-v-krakata-na-radev-3/180757 Crimes.bg

Прилича нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра. Радев вероятно има много писти, на които да кацне, ако ще каца. Включително и такива. Но това не прилича на най-добрата възможна писта, даже прилича на твърде къса писта.

Това изтърси преди минути пред bTV политологът Първан Симеонов по отношение на учредената на 20 ноември в Несебър партия „Трети март“.

В продължение на 15 минути олисялото и поостаряло момче обслужваше неродената все още партия на новия си господар от "Дондуков" 1.

Явно Радев гледа добре да си постеле преди изборите, привличайки в своята орбита социологическата агенция "Мяра", в която се изявява Първан.

„Големият въпрос е сега ли скача Радев или чака следващо раздаване“, примигна вежливо Първанов към камерата на bTV,

„Между другото, ако забелязвате, от няколко месеца има студен мир между тях, вежливост. Защото ПП-ДБ и Радев са преценили, че не си пречат“, изрецитира угоднически Симеонов. А експерти по политология видяха в думите му несръчен опит за опипване на почвата пред бъдеща коалиция между партията на Радев и ПП-ДБ.

Зрителите отдавна трябва да са наясно, че единствената цел на пишман социолози като Първан Симеонов, Андрей Райчев и Кънчо Стойчев барабар с агенциите им, е да приберат колкото се може повече средства от спонсорите си.

В продължение на години триото обикаля телевизионните екрани, за да обслужва определени политици, особено преди избори.

В крайна сметка вотът ще бъде решен от българския народ, а не от няколко проскубани гълъба, които скачат от екран в екран.

Източник: blitz.bg