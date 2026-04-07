Пациенти в Бургас благодариха на лекарите с музика, мотори и надежда за живот

Пациенти на Комплексния онкологичен център (КОЦ) в Бургас отбелязаха Световния ден на здравето с емоционален жест на признателност към лекарите и медицинските екипи, с музика, рев на мотори и послание за надежда, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Дворът на лечебното заведение се превърна в сцена на живот. Деца от Музикалното училище в Бургас изнесоха концерт, гайдари огласиха пространството с български ритми, а десетки мотористи от мотоклуб „Морски братя" направиха почетна обиколка около сградата. Най-смелите пациенти дори се качиха на мощните машини, за да усетят свободата отвъд болничните стени.

„Това не е просто празник, това е доказателство, че духът е по-силен от болестта", споделиха пациенти, които аплодираха медиците със сълзи в очите.Управителят на КОЦ Бургас проф. Христо Бозов подчерта, че зад всяка спасена съдба стоят усилия, професионализъм и модерна медицина.

„Инвестирахме 270 000 евро в създаването на Център по простата, тъй като ракът на простатата е на второ място сред онкологичните заболявания при мъжете. Предстои и инвестиция от 3 милиона евро за нов линеен ускорител", заяви той.

По думите му в момента в центъра са диспансеризирани 23 069 пациенти, като всяка година броят им се увеличава с около 3000. Над 14 000 души преминават стационарно и амбулаторно лечение.

Символично празникът завърши с хоро, в което се хванаха пациенти, лекари и близки, с надежда, че битката с най-тежките диагнози може да бъде спечелена.IБГНЕС