ОТЧАЯН ОПИТ! Близкият до Сорос олигарх Пламен Бобоков със спешна визита в САЩ, за да клевети опонентите на задкулисието у нас

Русенският олигарх Пламен Бобоков е заминал спешно за Щатите, за да проведе поредната си клеветническа кампания срещу опонентите на задкулисието у нас, научи ПИК.

Обвързаният с Джордж Сорос милионер обикаля Вашингтон и ридае с помощта на скъпоплатените си лобисти там, че бил онеправдан в България. Освен да пробва да спаси собствената си кожа, Бобоков имал и друга не по-маловажна цел. В период, в който България е в предизборна кампания, той се е заел с клеветническа кампания срещу опонентите на задкулисието у нас.

Припомняме, че Пламен Бобоков е подсъдим заедно с брат си Атанас за участие в организирана престъпна група за внос и преработка на опасни отпадъци. Посещението му във Вашингтон, съвпадащо с предизборния период в България, далеч не е случайно. След като от близо десетилетие насам енергийният бос прави безуспешно опити да повлияе на родното правосъдие като спонсорира партийни марионетки на задкулисието и прави клеветническа кампания в САЩ, сега отново се пробва.

Защо очаква различен от досегашния резултат не е ясно, тъй като Вашингтон не вярва на олигархични сълзи, пише БЛИЦ. Камо ли на крокодилския вой на човек, сочен за един от основните кукловоди на корпоративно олигархичната мрежа у нас на Джордж Сорос, заедно с наместника на US милиардера на родна почва – Иво Прокопиев и неговия кръг „Капитал“.

До този момент всичките проекти на Бобоков, през които се опитваше да клевети в САЩ опонентите на задкулисието в България в лицето на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, се провалиха в поставената им задача. Както се случи например със скоропостижно отишлия си преди година от политическата сцена бивш вече председател на „Да, България“ и съпредседател на „Демократична България“ Христо Иванов.

През 2022 г. Иванов, чиято кариера в политиката беше акуширана именно от тандема Сорос-Прокопиев, беше заснет как се качва в джипа на Пламен Бобоков. При това в момент, в който обвинението срещу олигарха вече беше внесено в съда, а трима от обвиняемите в този процес заедно с него и брат му вече бяха признали вината си и бяха осъдени.

Единият от тях дори беше свидетелствал за незаконната роля на Бобокови в аферата с боклука, но вече не е между живите, защото почина при мистериозни обстоятелства в още по-мистериозен инцидент. На този фон, съвсем логично, никой не повярва на обясненията на Христо Иванов, че с олигарха Пламен Бобоков са си говорили за културни проекти в Русе... Нито у нас, нито в САЩ.

Въпросният енергиен бос обаче продължава да твърди, че делото срещу него било задкулисен сценарий (нищо, че именно той е един от основните спонсори на задкулисието у нас), но тъй като видя, че в България няма абсолютно никакъв шанс да излъже когото и да било, сега се е фокусирал върху САЩ. Шансовете му там обаче са още по-малки. По простата причина, че настоящият US президент Доналд Тръмп и администрацията му не само са изконни врагове на международната мрежа за задкулисен натиск и кражба на демокрации, организирана от Джордж Сорос и неговото „Отворено общество“, но и правят всичко възможно тя да бъде разобличена, а финансирането й-спряно.

Финансиране, което доскоро идваше в огромна степен от джоба на американските данъкоплатци. По линия на Демократическата партия в САЩ и на нейните представители в американската политика, НПО сектор и лобистки компании.

Любопитно е кого използва Бобоков за клеветническата си кампания в САЩ срещу опонентите на задкулисието у нас. През 2020 г. той сключи договор с иначе маститата, но пряко свързана с Деморатическата партия и Сорос лобистка фирма Alexandria Group International, чийто управляващ партньор беше Маршал Харис.

Харис е бивш US дипломат и част от екипа на бившия посланик в България на САЩ (вече покойник) Джон Мензиес. Харис и Мензиес са сред създателите на Balkan Action Council -един от тинк танковете, които през 90-те изпълняваха ролята на основен инструмент за прокарване на Балканите на амбициите на Джордж Сорос да държи в плен държавите в региона чрез отглеждането на олигарси като Прокопиев и Бобоков и на лоялни политици като Христо Иванов.

През 2023 г., Харис вече не беше част от Alexandria Group International, защото създаде нова фирма, а сред първите й клиенти беше Бобоков. Същият, който сега се опитва да убеди републиканеца Тръмп и администрацията му, че не бил сред кукловодите на задкулисието у нас.

Източник: pik.bg