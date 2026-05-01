ОГНЕН АД! Мол "Парадайс" гори! Запали се коминът на пицарията MR. PIZZA (СНИМКИ) Пожарникарите го загасиха мигновено, евакуация не е извършвана

Огромен пожар избухна в най-големият софийски мол “Парадайс” днес около 11 ч. Огненият ад е причинен от неизправност в комина на пицарията Mr. Pizza, съобщиха ексклузивно пожарникари, участвали в гасенето на пламъците. 7 пожарни автомобила са изпратени на мястото.

Към 11:13 ч. е получена информация, че се е запалил комина на пицария. Към 11:24 ч. пожарът е бил погасен. Евакуация не е извършвана.

Заведението се намира на ет. 1 в търговския център и по време на инцидента е посрещало първите си клиенти. За щастие няма пострадали граждани.

Причина за злополуката е дефект в пещите за приготвяте на пици, коментираха хора от персонала. Собственичката на Mr. Pizza Бистра Колибарова и управителите на заведението били наясно от месеци за проблема, но не са взели мерки, допълват хора от кухнята.

Два екипа на пожарната са останали в пицарията за извършване на оглед и дежурство. Предстоят проверки от Българската агенция по безопасност на храните за да се изясни какви други нередности с хигиената, качеството на храната и сигурността на посетителите се случват в едно от най-оборотните заведения на мол “Парадайс”

