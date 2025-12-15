Общини лавинообразно отказват да вдигат данъци и такси

Пазарджик е една от общините, където плановете се промениха, а кметът Куленски призова гражданите за повече съвест.

Основната причина е липсата на държавен бюджет за 2026 г.

Политическите трусове в страната – най-вече липсата на държавен бюджет за догодина, затруднява работата на общините. Редица от тях отказват да рискуват с увеличение на данъци, такси и въвеждане на нови методики, макар да бяха планирани. В разясненията си в социалните мрежи и пред медиите общинските ръководства се мотивират и с общественото недоволство. Новините за отменено вдигане на местните данъци и такси валят лавинообразно през последните две седмици, най-вероятно ще има още.

В Ловеч се предвиждаше ръст между 10% и 35%. „Правителството падна. Община Ловеч не бе сред неговите любимци. Въпреки трудното финансово състояние на общината и ограничените ресурси, сигурността и спокойствието на нашите граждани са приоритет, а като още едно притеснение отчитам и влизането ни в еврозоната“, заяви кметът Страцимир Петков. Той мотивира оттегленото предложение и със споровете в общинския съвет.

В Пазарджик страстите бяха големи. Финансовото състояние на общината е лошо, кметът Петър Куленски предвиждаше драстично повишение – с 37% такса смет за граждани, за бизнеса – с 28%, повече за МПС, както и някои общински услуги. Последва обрат: „Ако искаме Пазарджик да върви напред, трябва да говорим честно за реалностите, а не да ги замитаме под килима. Видях и чух реакциите ви – в лични разговори. Взехме решение да оттеглим предложението за актуализация на такса смет, както и за връщане на данък сгради и данък МПС към нивата им от 2020–2022 г.“, заяви финално Куленски на съгражданите си. И ги помоли да бъдат по-съвестни в разделното изхвърляне, в изхвърлянето на мебели и т. н.

Видин предвиждаше данъкът върху недвижимите имоти за физически лица да се увеличи от 1.6 на 2.2 промила, изравнявайки го със ставката за фирмите. Заложено бе и увеличение на данъка за МПС. „След оттеглянето на държавния бюджет решихме да не променяме данъците. На този етап не е нужно да се изнервят хората, а и ние“, заяви зам.-кметът Мартин Дончев. Добави: „Признавам, че не мога да планирам разходите, без да е ясно какво ще се случи с приходите, но продължаваме напред.“

Търговище се готвеше да въведе механизъм за битови отпадъци, съобразен с източника на замърсяване. „Няма окончателно решение на държавно ниво за преминаване към новия модел на изчисление, неприет е и държавният бюджет. Всичко това създава несигурност относно финансовата рамка, в която общините следва да планират своите дейности по чистотата. В тази ситуация прилагането на нов механизъм би създало неудобства както за гражданите и бизнеса, така и за изпълнението на общинските дейности“, съобщи общинският пресцентър, позовавайки се на кмета Дарин Димитров.

И Кюстендил се готвеше за „замърсителят плаща“. Това повлече коментари на местна почва, че таксата за смет ще се вдигне най-малко 5 пъти. „Кюстендил няма да вдига местните данъци и такси за 2026 г.“, успокои страстите кметът Огнян Атанасов.

„Местните данъци и такси в община Троян няма да бъдат увеличавани въпреки първоначалните планове за това. След обсъждане на различни аргументи общото становище бе, че е по-добре да бъдат оптимизирани разходите, вместо да се увеличава финансовата тежест върху гражданите и бизнеса“, заяви кметът Донка Михайлова.

И Радомир се отказа. „Ако въведем новия модел сега, ще накажем точно тези, които са коректни“, заяви кметът Кирил Стоев за такса смет. Добави, че решението да няма промени е повлияно и от „социално-икономическия контекст – политическата нестабилност и предстоящото въвеждане на еврото“.

