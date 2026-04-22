Новият главен прокурор Ваня Стефанова - един от най-безупречните юристи у нас

На 9 януари 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Ваня Стефанова за заместник главен прокурор, а вчера тя встъпи в длъжност. В парламента политическите страсти не стихват, рулетката на преговорите и задкулисните договорки бясно се върти, но по етажите на прокуратурата противно на очакванията няма сътресения или притеснение от промените. Ваня Стефанова е точният човек за ръководител. Не се плаши от работа и може да се разбере с всеки, без значение дали е полицай, следовател, прокурор или съдия, казват колегите ѝ, цитирани от "Труд".

Ваня Стефанова е професионалист от кариерата с близо 30 години опит, а и досега бе шеф на един от най-тежките отдели във Върховна прокуратура - отдел „Специализиран“. Но историята ѝ на магистрат далеч не е единственото, което я изгражда и като прокурор, и като личност. Позицията на заместник главен прокурор бе овакантена още през април м.г., когато една от двете заместнички на Борислав Сарафов - Мария Павлова, стана служебен министър на правосъдието. Тогава се очакваше, че мястото ѝ ще се заеме бързо от някой магистрат с опит, с биография, който може да устои на ветровете по върховете на прокуратурата в последните години. Но Сарафов остана да работи само с един заместник – Елена Каракашева. И така – 18 месеца.

Ваня Стефанова се ползва с уважението на колегите си и е добре приета не само в редиците на съдебната система. И в МВР, и в ДАНС я познават като експерт с бърза и безупречна преценка, който не прави компромиси с правото и има чувство за справедливост, и то „болезнено“, може би защото е жена и майка. В последните 5 години ръководи специализирания отдел във ВКП, който работи по най-тежките дела за организирана престъпност, корупция, наркотрафик, пране на пари, трафик на хора, изборни престъпления и др.

Стефанова завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Фамилията ѝ е от Горна Оряховица. В рода ѝ има все хора с престижни професии - лекари, търговци, агроном, но тя е първата, която се запленява от правото. Възпитаник е на именити преподаватели по наказателно право и процес - проф. Борис Велчев, бивш главен прокурор и конституционен съдия, проф. Маргарита Чинова, проф. Димитър Михайлов и др. Казва, че отличната теоретична подготовка ѝ е помогнала много през годините за правилното разрешаване на редица казуси в практиката ѝ и за утвърждаването ѝ като юрист.

Страстта ѝ към правото я води през много трънливи пътища, за да мине през всички нива в йерархията на съдебната система. Ваня Стефанова започва кариерата си като помощник следовател в Софийската окръжна следствена служба на 23 г., още докато кара юридическия си стаж. И веднага уменията ѝ да се справя не остават незабелязани. Още е млад следовател, а работи по тежки криминални дела – за убийства, грабежи, отвличания, наркоразпространение, по знакови дела срещу именити фигури от ъндърграунда - Боян Петракиев-Барона, Константин Димитров-Косьо Самоковеца, Ицо Папата и др.

Провежда успешно разследване за убийство на възрастна жена, извършено навръх Нова година в костинбродското село Богьовци. В резултат е постигната 18-годишна осъдителна присъда за убиеца. Следователската работа я среща за първи път преди повече от 20 години с Борислав Сарафов, с когото работят съвместно по големи дела за убийства и наркотрафик, сред тях е и наркоаферата „Опицвет“.

В професионалната си кариера минава през всички стъпала в прокуратурата – от РП-Сливница отива в Софийска градска прокуратура, където работи близо 8 г. (с прекъсване за около година и половина в периода 2013-2015 г., когато става зам.-председател на ДАНС). След конкурс през 2019 г. е повишена в прокурор от Върховна касационна прокуратура, а пред януари 2020 г. оглавява специализирания отдел във Върховна прокуратура. Паралелно влиза в амплоато и на временен, и на постоянен преподавател на няколко випуска младши прокурори в Националния институт по правосъдието, водила е обучения на дознатели, на магистрати и съдебни служители.

В Софийската градска прокуратура Ваня Стефанова е ръководител на прокурорите от звеното „Антикорупция“, които разследват корупционни дела в изпълнителната власт. В публичното пространство свързват името ѝ с делото „Костинброд“. По него обаче тя е само част от екипа по разследването, и то само за около няколко месеца (наблюдаващите прокурори са трима). Делото „Костинброд“ нито е най-яркото, нито най-значимо в кариерата на Стефанова, казват колегите ѝ. Под нейно ръководство колегите ѝ от звеното „Антикорупция“, разследващи корупционни дела в изпълнителната власт, постигат сериозни присъди по знакови дела. Сред тях е делото срещу бившия шеф на затворническото общежитие във Враца Николай Кюпарски и бившия началник на Митница "Свиленград" Тодор Караиванов и др. В отдел „Специализиран“ във Върховна прокуратура, на който Стефанова е ръководител през последните 5 години, пък са всички дела за престъпления, свързани с изборите, а те в последните години никак не са малко.

Информацията от кадровото ѝ досие показва, че на всяко ниво, на което е работила, е награждавана за висок професионализъм и ефективна работа. Според колегите ѝ тя е работохолик, който не се отказва и не се огъва пред трудностите. „Упорита е и е безупречна в преценката си. Търси не просто резултат, а справедлив резултат. Тя е човек, на когото може да се разчита“, казва прокурор от ВП. Колегите на Ваня Стефанова я приемат като изключително диалогична, пряма, с ведър и несломим дух. И най-вече подхожда с емпатия към всеки. „Не ме е страх да вляза в кабинета й. Ако си сбъркал нещо, ще те изслуша, ще те поправи, ще ти помогне“, казва една от деловодителките на 4-ия етаж на Съдебната палата. - Но държи да си прецизен и точен, не прави компромиси с важни неща“.

Самата Стефанова казва, че винаги е била на страната на онеправданите дори с риск да поеме негативни последици на гърба си. „По-лесно е да обругаеш един човек, отколкото да му помогнеш“, казва тя. И признава, че не ѝ остава много време за отмора и почивка сред природата. Все пак намира време да чете и да се грижи за семейството.

Опитът, знанията и уменията ѝ са ценни за екипа

Практическият опит и професионалните знания и умения на прокурор Стефанова са ценни за екипа от заместници, който формирам, най-вече с това, че са придобити в прокуратурата. С доказаните си качества и опит тя ще допринесе за изпълнение на заложените приоритети в работата.

През 2001 г. Софийският окръжен прокурор Маргарита Попова, която години по-късно бе вицепрезидент на Росен Плевнелиев, предлага на Ваня Стефанова да стане прокурор в районната прокуратура в Сливница и Стефанова приема предизвикателството. Само след 2 години вече е заместник-районен прокурор на Сливница, а там се разследват множество дела за наркотрафик, контрабанда и др. през близкия граничен пункт Калотина. През 2008 г. Маргарита Попова вече като завеждащ отдел във ВКП кани Стефанова да се включи в Специализираното звено за борба с измами с пари от еврофондове в България. Това звено има за задачата да следи как се използват парите от ЕС, когато още никой у нас не говори за създаването на Европейска прокуратура.

