НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ЕМИЛ ДЕЧЕВ! Какво прави Иван Демерджиев посред нощ в ГДНП? (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

Отвратителен скандал е на път да разтърси МВР в първия ден от предизборната кампания. Един от най-верните хора на Румен Радев - Иван Демерджиев бе изловен по тъмни доби тайно да излиза с мощния си джип от сградата на Главна дирекция “Национална полиция” в 22.55 ч. на 20 март т.г.
Визитата в ГДНП бившият вътрешен министър, по-познат като господин “Бях точен с парите” осъществи непосредствено след участието си в предаването “Панорама” по БНТ, свидетелства журналистът Николай Караколев, който цяла вечер бе по петите му.
Демерджиев към днешна дата е водач от листата на “Прогресивна България” в Кърджали. Т.е. той е ярка политическа фигура, действаща в условията на открита предизборна кампания и всяка негова поява в следващия един месец може и следва да бъде разглеждана единствено и само в това му качество, разясниха експерти по честността на вота.
Логично изниква въпросът защо един кандидат за народен представител е бил допуснат посред нощ, много след работно време, в сграда, която е част от системата на националната сигурност и там се помещава една от най-ключовите служби на МВР.
Наши източници сред парламентарно представените партии заявиха, че още утре ще отправят остра нота до вътрешния министър Емил Дечев за меко казано необяснимата визита в ГДНП, осъществена от човека на Румен Радев.
Събеседниците ни използваха случая да поискат от МВР шефа отговор на следните въпроси и призоваха той незабавно да подаде оставка, поемайки отговорност за поредния си тежък гаф:
1. С кои служители на ГДНП се е срещал политикът и кандидат-депутат Иван Демерджиев?
2. Кой му е издал пропуск за влизане в строго охраняваната сграда?
3. Каква е била целта на посещението?
4. Оказва ли партията на Румен Радев натиск върху служители на МВР?
5. На каква тема са разговаряли Демерджиев и все още неизвестните висши полицаи?
6. Давал ли е Иван Демерджиев разпореждания на служители от ГДНП във връзка с изборния процес?
7. Работи ли служебният министър Емил Дечев в симбиоза с политически партии и по-специално с хора от “Прогресивна България”?
8. Разпъва ли МВР институционален чадър над конкретни политически фигури и партии в условията на предизборна кампания?
9. Издавали ли са служители от ГДНП оперативна информация на политически лица?
10. Съгласувани ли са полицейски акции с политически лица, участници в предстоящите избори?
Източник: crimesbg.com