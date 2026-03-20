НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ЕМИЛ ДЕЧЕВ! Какво прави Иван Демерджиев посред нощ в ГДНП? (СКАНДАЛНО ВИДЕО) Изловиха кандидат-депутата на Румен Радев да кадрува по тъмни доби сред ченгетата

Отвратителен скандал е на път да разтърси МВР в първия ден от предизборната кампания. Един от най-верните хора на Румен Радев - Иван Демерджиев бе изловен по тъмни доби тайно да излиза с мощния си джип от сградата на Главна дирекция “Национална полиция” в 22.55 ч. на 20 март т.г.

Визитата в ГДНП бившият вътрешен министър, по-познат като господин “Бях точен с парите” осъществи непосредствено след участието си в предаването “Панорама” по БНТ, свидетелства журналистът Николай Караколев, който цяла вечер бе по петите му.

Демерджиев към днешна дата е водач от листата на “Прогресивна България” в Кърджали. Т.е. той е ярка политическа фигура, действаща в условията на открита предизборна кампания и всяка негова поява в следващия един месец може и следва да бъде разглеждана единствено и само в това му качество, разясниха експерти по честността на вота.

Логично изниква въпросът защо един кандидат за народен представител е бил допуснат посред нощ, много след работно време, в сграда, която е част от системата на националната сигурност и там се помещава една от най-ключовите служби на МВР.

Наши източници сред парламентарно представените партии заявиха, че още утре ще отправят остра нота до вътрешния министър Емил Дечев за меко казано необяснимата визита в ГДНП, осъществена от човека на Румен Радев.

Събеседниците ни използваха случая да поискат от МВР шефа отговор на следните въпроси и призоваха той незабавно да подаде оставка, поемайки отговорност за поредния си тежък гаф:

1. С кои служители на ГДНП се е срещал политикът и кандидат-депутат Иван Демерджиев?

2. Кой му е издал пропуск за влизане в строго охраняваната сграда?

3. Каква е била целта на посещението?

4. Оказва ли партията на Румен Радев натиск върху служители на МВР?

5. На каква тема са разговаряли Демерджиев и все още неизвестните висши полицаи?

6. Давал ли е Иван Демерджиев разпореждания на служители от ГДНП във връзка с изборния процес?

7. Работи ли служебният министър Емил Дечев в симбиоза с политически партии и по-специално с хора от “Прогресивна България”?

8. Разпъва ли МВР институционален чадър над конкретни политически фигури и партии в условията на предизборна кампания?

9. Издавали ли са служители от ГДНП оперативна информация на политически лица?

10. Съгласувани ли са полицейски акции с политически лица, участници в предстоящите избори?

Източник: crimesbg.com