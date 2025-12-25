НЕГРАМОТНОСТ! Тв-мисирка се чуди Рождество ли е или Великден (СКАНДАЛНА СНИМКА)

“Преди журналисти и редактори от големите телевизии да се жалват за свободата на словото, организирайки “протестни кафета”, първо да се погрижат за грамотността си”. Това призоваха разгневени зрители на Nova, попаднали на новинарския им блок в празничната утрин.

Под репортаж как християните по цял свят посрещат идването на Спасителя, се мъдреше надпис “Великден е!” Колосалният гаф беше гарниран с кадри от църква, където неназованата мисирка най-вероятно е предавала на живо утринната служба, посветена на Рождество Христово. Това разбира се не й е попречило да плесне на екрана собственото си безхаберие.

За капак тв-дамата се беше барнала с масивен гердан, крайно неуместен за посещение в храм, не сдържаха възмущението си зрителите.

“Като ги уволняват вдигат шум до небесата, но всъщност това не са журналисти, а пасмина случайници. Вкупом да ги върнат в началното училище преди да им плащат колосални за родния стандарт заплати”, разгневиха се хората пред екраните.

Източник: crimesbg.com