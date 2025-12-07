Младеж бе прострелян в центъра на София след скандал за предимство Нападението е извършено в района на метростанция "Опълченска" https://crimes.bg/vodeshha-tema/mladezh-be-prostrelyan-v-centara-na-sofiya-sled-skandal-za-predimstvo-3/179439 Crimes.bg

Младеж е бил прострелян в центъра на София след скандал с друг мъж за предимство на пътя.

Сигналът за стрелбата, която е станала в района на метростанция "Опълченска", е подаден малко преди 20 часа.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен.

По първоначална информация мъж е слязъл от трамвая на спирката до един от изходите на метрото и е предприел пресичане на бул. "Тодор Александров", когато е бил засечен от автомобил, съобщиха от МВР.

Между шофьора на колата - младеж на около 20 години, и пешеходеца избухнал скандал. Словесният конфликт ескалирал и по-възрастният извадил газов пистолет, с който прострелял опонента си. След това избягал.

Пострадалият е транспортиран в болница за преглед. Стрелецът е задържан.

На място се извършва оглед.

На 6 май т.г. европейският шампион по бойно самбо Валентин Бенишев беше задържан за побой над 23-годишен младеж. Първоначално бе съобщено, че става дума за спор за паркомясто в "Студентски град" в София. Впоследствие се оказва, че и въпросният 23-годишен младеж ще бъде задържан, тъй като е извадил оръжие, преди това е имало и лека катастрофа.

Два месеца по-рано в Перник, мъж беше намушкан след спор за паркомясто. До саморазправата се стига вечерта, а участници са 61-годишен жител на село Дивотино и 56-годишен перничанин. По-възрастният намушква опонента си с остър предмет в шията и гърба след спор за паркомясто, след което бяга с колата си. Полицията го открива в Дивотино и се оказва, че той е под въздействието на бензодиазепини, освен това е познайник на МВР. Потърпевшият се озова в болница.

